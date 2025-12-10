بعد إنقاذ طفلين مصابين في مستشفى كفر الزيات العام، ما هي إسفكسيا الغرق؟

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية في إنقاذ طفلين يبلغان من العمر 8 و10 سنوات، بعد استقبالهما في حالة غير مستقرة إثر انقلاب جرار زراعي داخل مصرف.

اضطراب في درجة الوعي بسبب الاختناق

وأوضحت وزارة الصحة أنه فور دخول الطفلين إلى قسم الطوارئ تبيّن إصابتهما بـ"إسفكسيا الغرق" نتيجة نقص الأكسجين، إضافة إلى كسر في عظام الساعد لأحدهما، مع وجود اضطراب في درجة الوعي بسبب الاختناق.

وأُجريت للطفلين الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة عادية على الصدر والأطراف، وأشعة مقطعية على المخ، وتحاليل دم عاجلة، إضافة إلى تنفيذ محاولات إنعاش قلبي رئوي للحالتين.

وأظهرت الفحوص تشخيصًا دقيقًا لإسفكسيا الغرق المصحوبة بانخفاض حاد في مستويات الأكسجين بالدم، مما استلزم وضع الطفلين على أجهزة تنفس صناعي وتقديم رعاية طبية مركزة داخل قسم الأطفال.

وبحسب المستشفى، فقد تحسنت حالة الطفلين تدريجيا حتى تمكن الأطباء من رفع أجهزة التنفس الصناعي عنهما بعد استقرار علاماتهما الحيوية، ليتم السماح بخروجهما إلى المنزل.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا النجاح جاء بفضل الجهد الجماعي لجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي بقسم الطوارئ والرعاية المركزة للأطفال.

ما هي اسفكسيا الغرق؟

وإسفكسيا الغرق هي حالة خطيرة تحدث عندما يمنع دخول الماء إلى مجرى التنفس وصول الأكسجين إلى الرئتين، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأكسجين داخل الجسم.

و هذا النقص يؤثر بسرعة على المخ والقلب، وقد يسبب فقدان الوعي أو توقف التنفس إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

كيف تحدث إسفكسيا الغرق؟

دخول الماء إلى الأنف والفم.

تشنج الحنجرة وانغلاق مجرى الهواء.

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.

توقف التنفس أو عدم كفاءته.



أعراض إسفكسيا الغرق

صعوبة أو توقف التنفس.

ازرقاق الشفاه والجلد.

فقدان الوعي.

اضطراب في ضربات القلب.

برودة الأطراف.



خطورة اسفكسيا الغرق

إسفكسيا الغرق حالة طارئة تستلزم التدخل الفوري، لأن ثواني إلى دقائق قليلة دون أكسجين يمكن أن تسبب تلفًا في الدماغ.

طرق العلاج إسفكسيا الغرق

إنعاش قلبي رئوي (CPR).

توفير أكسجين عالي التركيز.

التنفس الصناعي عند الضرورة.

مراقبة دقيقة داخل المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.