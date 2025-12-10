الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن عبر 32 عيادة

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين لأكثر من 60 ألفًا و41 مواطنًا من المترددين على عيادات المبادرة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والبالغ عددها 32 عيادة لصحة الرئة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2022.

وزير الصحة: دعم وتطوير عدد من المستشفيات بقيمة 67.5 مليون جنيه

الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ

وأوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن نسبة الحالات من المدخنين بلغت 56% مقابل 44% من غير المدخنين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المدخنين بين مرضى السدة الرئوية والربو الشعبي.

خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه

وأكد «أمين» أن عيادات صحة الرئة تقدّم خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه، سواء من خلال المشورة والدعم النفسي أو وصف الأدوية للحالات التي تستدعي التدخل العلاجي المناسب.

وتواصل وزارة الصحة جهودها لتعزيز الوعي بالأمراض التنفسية عبر مبادرة "صحة الرئة"، التي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الجهاز التنفسي وتحسين جودة حياة المواطنين. 

فحوصات مجانية لقياس كفاءة الرئة

وتشمل المبادرة فحوصات مجانية لقياس كفاءة الرئة، وتقييم القدرة التنفسية، والتوعية بمخاطر التدخين والتعرض للتلوث، إلى جانب إرشادات للوقاية من الالتهابات الموسمية.

فرق طبية متخصصة تجوب المنشآت الصحية والمراكز المجتمعية

وتعمل المبادرة من خلال فرق طبية متخصصة تجوب المنشآت الصحية والمراكز المجتمعية، بهدف اكتشاف المشكلات التنفسية في مراحلها الأولى والحد من مضاعفاتها، باعتبار صحة الرئة إحدى أولويات الصحة العامة خلال فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض الصدريه الإقلاع عن التدخين الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية مبادرة صحة الرئة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

8 أطعمة تحقق الشبع وتعزز امتلاء المعدة لساعات طويلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكمثري باستمرار؟

وزير الصحة: دعم وتطوير عدد من المستشفيات بقيمة 67.5 مليون جنيه

أفضل 8 نصائح للحماية من أمراض الشتاء

فحص 7 ملايين و453 ألف طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة

نقابة العلوم الصحية تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية

8 أطعمة تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

وزير الثقافة يعلق على إدراج اليونسكو لـ”الكشري المصري” بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي لـ2025

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads