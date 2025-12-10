مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن عبر 32 عيادة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين لأكثر من 60 ألفًا و41 مواطنًا من المترددين على عيادات المبادرة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والبالغ عددها 32 عيادة لصحة الرئة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2022.

وأوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن نسبة الحالات من المدخنين بلغت 56% مقابل 44% من غير المدخنين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المدخنين بين مرضى السدة الرئوية والربو الشعبي.

خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه

وأكد «أمين» أن عيادات صحة الرئة تقدّم خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه، سواء من خلال المشورة والدعم النفسي أو وصف الأدوية للحالات التي تستدعي التدخل العلاجي المناسب.

وتواصل وزارة الصحة جهودها لتعزيز الوعي بالأمراض التنفسية عبر مبادرة "صحة الرئة"، التي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الجهاز التنفسي وتحسين جودة حياة المواطنين.

فحوصات مجانية لقياس كفاءة الرئة

وتشمل المبادرة فحوصات مجانية لقياس كفاءة الرئة، وتقييم القدرة التنفسية، والتوعية بمخاطر التدخين والتعرض للتلوث، إلى جانب إرشادات للوقاية من الالتهابات الموسمية.

فرق طبية متخصصة تجوب المنشآت الصحية والمراكز المجتمعية

وتعمل المبادرة من خلال فرق طبية متخصصة تجوب المنشآت الصحية والمراكز المجتمعية، بهدف اكتشاف المشكلات التنفسية في مراحلها الأولى والحد من مضاعفاتها، باعتبار صحة الرئة إحدى أولويات الصحة العامة خلال فصل الشتاء.

