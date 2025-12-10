الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: تنفيذ برنامج تدريب في الإصابات الجماعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

مستشفى الشيخ زايد
مستشفى الشيخ زايد التخصصي، فيتو
أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ برنامج تدريب مدربين (TOT) في التعامل الأمثل مع الإصابات الجماعية، بالتعاون بين الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية العاجلة بالوزارة، وإدارة الأزمات بمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

خطة الدولة لرفع جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات والطوارئ

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يأتي ضمن خطة الدولة لرفع جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى أن مستشفى الشيخ زايد التخصصي – التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة – استضاف الفعاليات برعاية منظمة الصحة العالمية.

قدرة مستشفيات الأمانة على الاستجابة السريعة والمهنية لأي طارئ 

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة: إن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة وطنية من المدربين المعتمدين، لنقل الخبرات وتعميم التدريب على مستوى الجمهورية، مما يعزز قدرة مستشفيات الأمانة على الاستجابة السريعة والمهنية لأي طارئ صحي.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي
مستشفى الشيخ زايد التخصصي

وأوضح الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أنه تم اختيار المستشفى من بين  مستشفيات كبرى لاستضافة الجانب العملي، بمشاركة مستشفى ٦ أكتوبر المركزي، مستشفيات القصر العيني، أبو خليفة، ووادي النطرون، حيث نفذ سيناريو افتراضي يحاكي حادثًا جماعيًا.

 

وزير الصحة يبحث مع سفير بيلاروسيا تصنيع ألبان الأطفال محليًا

وزير الصحة: دعم وتطوير عدد من المستشفيات بقيمة 67.5 مليون جنيه

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور معتز سامي، مدير وحدة الطوارئ بالمستشفى، أن التدريب شمل محاكاة ميدانية متقدمة لرفع كفاءة الفرق الطبية في إدارة التدفق المفاجئ للحالات، وتحسين سرعة ودقة الاستجابة، مع توحيد آليات العمل بين المستشفيات المشاركة لضمان منظومة استجابة موحدة وفعالة أمام الأزمات الصحية.

