الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع سفير بيلاروسيا تصنيع ألبان الأطفال محليًا

وزير الصحة يلتقي
وزير الصحة يلتقي السفير بيلاروسيا، فيتو
18 حجم الخط
ads

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفير إيفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

عمق العلاقات المصرية البيلاروسية الوطيدة

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار عمق العلاقات المصرية البيلاروسية الوطيدة وتطورها المستمر في مختلف المجالات، مشددًا على أن القطاع الصحي يُعد أحد أبرز المحاور الواعدة لتوسيع الشراكة بين البلدين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء تناول عدة ملفات رئيسية تشمل التعاون في صناعة الأدوية واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تصنيع ألبان الأطفال محليًا دعمًا لصحة الطفل والأمن الدوائي والغذائي.

اعتماد المنتجات المصرية في السوق البيلاروسية

كما ناقش الجانبان تعزيز التبادل التجاري للأدوية من خلال اعتماد المنتجات المصرية في السوق البيلاروسية، وفرص التصنيع المشترك للأجهزة الطبية، مع الاتفاق على وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل هذه الملفات وتحقيق نتائج ملموسة قريبًا، إلى جانب بحث إبرام مذكرات تفاهم مشتركة في المجالات الصحية ذات الاهتمام المتبادل.

ومن جانبه، أعرب السفير إيفغيني سوبوليفسكي عن تقديره للجهود المصرية في تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا حرص بيلاروسيا على تعميق التعاون في مجالات الدواء والتكنولوجيا الطبية والتصنيع المشترك، وتطلعه لتوسيع الشراكة بما يعود بالنفع على البلدين.

وزير الصحة: دعم وتطوير عدد من المستشفيات بقيمة 67.5 مليون جنيه

احذر، هذه العادة كارثية بعد الطعام تدمر الصحة

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من: الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التكنولوجيا الطبية ألبان الأطفال البيلاروسية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء العلاقات المصرية البيلاروسية العاصمة الإدارية الجديدة جمهورية بيلاروسيا خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

8 أطعمة تحقق الشبع وتعزز امتلاء المعدة لساعات طويلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكمثري باستمرار؟

وزير الصحة: دعم وتطوير عدد من المستشفيات بقيمة 67.5 مليون جنيه

أفضل 8 نصائح للحماية من أمراض الشتاء

فحص 7 ملايين و453 ألف طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة

نقابة العلوم الصحية تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية

8 أطعمة تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية

وزير الثقافة يعلق على إدراج اليونسكو لـ”الكشري المصري” بالقائمة التمثيلية للتراث غير المادي لـ2025

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads