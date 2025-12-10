الصحة: أكثر من 5.8 مليون خدمة طبية في منشآت دمياط خلال 11 شهرًا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن منشآت محافظة دمياط قدمت 5 ملايين و833 ألفًا و786 خدمة طبية للمواطنين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة لدعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

مستشفيات دمياط قدمت 2 مليون و263 ألفًا و961 خدمة طبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات دمياط قدمت 2 مليون و263 ألفًا و961 خدمة طبية، شملت خدمات الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي، كما قدمت العيادات المسائية في 14 مستشفى نحو 199 ألفًا و828 خدمة، فيما قدمت 53 قافلة طبية مجانية نحو 70 ألفًا و415 خدمة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة في 11 مستشفى بالمحافظة، شملت إضافة تخصصات جديدة بمستشفيي دمياط العام وكفر سعد المركزي، وزيادة أسرّة الرعاية المركزة والمتوسطة، وتطوير وحدات المناظير والعمليات والعلاج الطبيعي، وتزويد المستشفيات بأجهزة طبية حديثة، بالإضافة إلى تطوير مستشفى رأس البر المركزي وافتتاح عيادات تخصصية جديدة به.

وفيما يخص الرعاية الأولية، أكد عبدالغفار تقديم 3 ملايين و370 ألفًا و825 خدمة، إلى جانب اعتماد 7 وحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتسجيل 5 وحدات أخرى.

إطلاق خدمات الدعم النفسي وعلاج السمنة

كما تم إطلاق خدمات الدعم النفسي وعلاج السمنة، وافتتاح "عيادة المرأة الآمنة"، ليصل عدد منشآت مبادرة تطوير الرعاية الأولية إلى 50 وحدة ومركزًا داخل المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القطاع الصحي في المحافظة شهد طفرة ملحوظة خلال عام 2025، حيث تصدرت دمياط الترتيب الوطني في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، كما حصل مستشفى دمياط العام على الاعتماد الدولي من الجمعية البريطانية (BSAC) وتصنيف "مركز تميز عالمي".

وأضاف أن مستشفيات المحافظة حققت نتائج بارزة في مكافحة العدوى وتعزيز خدمات صحة المرأة.

وأكد على استمرار حملات التفتيش والرقابة، مشيرًا إلى المرور على 1492 منشأة طبية خلال العام، أسفر عن إغلاق 93 منشأة مخالفة، إلى جانب تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان جودة الخدمات الصحية وحماية صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.