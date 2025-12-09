أفضل 8 نصائح للحماية من أمراض الشتاء

18 حجم الخط

مع انخفاض درجات الحرارة في موسم الشتاء، يزداد انتشار الأمراض الموسمية، وعلى رأسها نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.

ويشهد موسم الشتاء ارتفاع معدلات الإصابة، بالأمراض التنفسية وجزء كبير من الحماية يعتمد على وعي الأفراد والتزامهم بإجراءات بسيطة لكنها فعالة.

وبالتزامن مع ارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفسي مع دخول الشتاء، وخاصة بين الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها زيادة التهوية في الأماكن المغلقة، وتجنب التجمعات، وتقوية المناعة.

ما أبرز أمراض الشتاء؟

كشفت وزارة الصحة عن أكثر امراض الشتاء انتشارا منها:

نزلات البرد والإنفلونزا.

التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

التهاب الحلق واللوزتين.

حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

العدوى الفيروسية لدى الأطفال.

نزلات البرد

طرق الوقاية من أمراض الشتاء

تعتمد طرق الوقاية على عدد من السلوكيات اليومية والعادات الصحية، منها:

1. الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي

لقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول، خاصة للفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن والحوامل ومرضى القلب والصدر.

2. غسل اليدين باستمرار

إذ تنتقل الفيروسات بسهولة عبر الأسطح الملوثة ولمس الوجه.

3. التهوية الجيدة للأماكن المغلقة

فتح النوافذ يوميًا لعدة دقائق يقلل تراكم الفيروسات والميكروبات في الهواء.

4. تقوية المناعة

بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والزنك، وشرب الماء بشكل كافي، وممارسة الرياضة الخفيفة.

5. تجنب الاختلاط عند ظهور أعراض المرض

6. ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

خاصة إذا كان الشخص يعاني من سعال أو احتقان.

7. النوم الكافي وتقليل التوتر

لأن ضعف النوم والإجهاد يؤثران مباشرة على مناعة الجسم.

8. تدفئة الجسم بشكل صحيح

مع تجنب التعرض المفاجئ للبرد بعد الدفء الشديد، مما يزيد فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

وحذرت وزارة الصحة من إهمال أعراض البرد لدى الأطفال وكبار السن، إذ يمكن أن تتطور سريعًا إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

ونصحت بمتابعة الحرارة والسعال، وطلب المساعدة الطبية فور ظهور علامات خطورة مثل ضيق التنفس أو استمرار الحمى.

