فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، الإثنين القادم

قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، واستخراج بطاقات العضوية لعام 2026م، اعتبارًا من الإثنين المقبل 15 ديسمبر حتى الخميس 12 فبراير المقبل، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية لخزينة النقابة من 26 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2025م ليستأنف اعتبارًا من السبت 3 يناير 2026م.



مشروع علاج الصحفيين

كما قرر المجلس فى اجتماعه أمس الثلاثاء زيادة الحد الأقصى للتغطية العلاجية إلى 50 ألفًا في الحالات الحرجة، التي تحتاج إلى رعاية خاصة، و45 ألف جنيه في الحالات العادية.

منحة الولادة

زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية، والقيصرية المتكررة إلى 5000 جنيه بدلا من 4500 جنيه، وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة بعد تقديم شهادة ميلاد وتقرير طبي.

زيادة دعم المشروع لأدوية الإيبريكس والنيوبوجين ومشتقاتهما إلى حد أقصى 10000 جنيه بدلا من 4000 جنيه، بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبي.

زيادة دعم المشروع للعلاج البيولوجي من 4000 جنيه ليصل إلى الحد الأقصى للتغطية العلاجية سنويًا، بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبي.

زيادة دعم المشروع لأدوية الروماتويد ليصبح حدّه الأقصى 10000 جنيه بدلا من 4000 جنيه. زيادة دعم خدمات الأسنان من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه للفرد سنويًا.

كما قرر المجلس التعامل مع عمليات الليزر، والمنظار، والتردد الحراري باعتبارها عمليات عادية تخضع للائحة مشروع العلاج بالنسب العادية.

مساهمة المشروع في حقن بلازما الصفائح الدموية بمبلغ 2000 جنيه كحد أقصى بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبي.

وقرر المجلس زيادة اشتراكات مشروع العلاج من 325 جنيهًا الى 400 جنيه، وزيادة اشتراك خدمة الأقارب من 250 إلى 300 جنيه.

كما قرر المجلس زيادة اشتراك النقابة السنوي من 200 جنيه إلى 300 جنيه، على أن تخصص قيمة الزيادة لدعم المعاشات والعلاج.

