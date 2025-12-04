«الصحفيين» تناشد المسئولين عن انتخابات النواب بتسهيل عمل أعضائها

18 حجم الخط

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن غرفة عمليات النقابة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025م، تلقت عشرات الشكاوى من الزملاء الصحفيين أثناء تغطيتهم لسير العملية الانتخابية في الـ 19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في 7 محافظات بالمرحلة الأولى.

شكاوى التغطية الصحفية

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن شكاوى الزملاء الصحفيين تمثلت في إعاقتهم عن تأديتهم لمهامهم المهنية، وعدم السماح لهم بالدخول إلى اللجان الانتخابية، ورفض التصوير داخل تلك اللجان إلا بتصريح من وزارة الداخلية، وعدم الاعتداد بتصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

شكوى مراسل فيتو

في محافظة الإسكندرية، أكد الزميل خالد الامير الصحفي بجريدة فيتو وعضو مجلس النقابة الفرعية تعرض الزملاء الصحفيين لحملة تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات لتغطية انتخابات دائرة الرمل الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، للمنع من دخول اللجان لتأديهم عملهم بما فيها اللجان التي أكدت أجهزة الأمن أنها مخصصة للتصوير

في مدرسة السيرة الحسنة وعقب مغادرة المحافظ للجنة تم طرد الزملاء والاكتفاء بالتغطية من خارج اللجان فقط، في حين سمح للتلفزيون بالتصوير داخل اللجان.

وتم توجيه الزملاء من قبل مديرية أمن الإسكندرية لمدرسة محمد كريم بابيس ٢ في أطراف دائرة الرمل في مشقة علي الزملاء وذلك وسط محاولات الزملاء الدخول الي اللجان بشكل منفرد

في الوقت نفسه أشادت الزميلة جاكلين منير الصحفية باليوم السابع بتعاون أجهزة الأمن مع الزملاء الصحفيين اثناء تأدية عملهم وطالبت نقابة الصحفيين بسرعة مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين الزملاء من تغطية عمليات الفرز وإعلان النتائج

في محافظة قنا، التي تجري فيها الانتخابات في جميع الدوائر بعد إلغائها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تعرض الزملاء الصحفيون لمعوقات عديدة أثرت بشكل مباشر على أداء عملهم رغم حملهم تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات تمثلت تلك المعوقات في منع دخول الصحفيين إلى أغلب اللجان الانتخابية، إلا لجان محددة خُصصت للتصوير من قبل الأجهزة الأمنية، وغالبًا ما كانت هذه اللجان هي الأكثر إقبالًا فقط، مما أثر على تغطية المشهد بشكل متوازن وحيادي.

1- لجنة مدرسة مدينة العمال - مدينة قنا

في هذه اللجنة، تعرض عدد من الزملاء لمضايقات مباشرة، حيث قالت المستشارة رئيس اللجنة الفرعية نصًا: "أنا صاحبة القرار في التصوير من عدمه".

ورفضت السماح للصحفيين بالتصوير رغم إبراز التصاريح الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد مُنع من التصوير كل من الزملاء:

* هبة عبد الحميد - صحفية موقع "فيتو" عضو نقابة الصحفيين.

* بسام عبد الحميد - صحفي جريدة" الفجر" عضو نقابة الصحفيين.

* وائل ممتاز - صحفي "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، عضو نقابة الصحفيين.

وذلك رغم حصولهم جميعًا على التصاريح المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- المعهد الأزهري النموذجي - مدينة قنا

جرى منع الصحفيين فيه من دخول ساحات اللجنة أو التصوير، بحجة "التعليمات الأمنية"، دون توضيح أو وجود مبرر قانوني يتسق مع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- أثرت هذه الممارسات على التغطية الصحفية، والحد من حرية الصحفي في ممارسة عمله داخل اللجان.

أيضًا اقتصار التغطية على مشاهد محددة تم اختيارها مسبقًا، وهو ما ينتج صورة غير مكتملة عن سير العملية الانتخابية.

في محافظة الفيوم، تعرضت الزميلات الصحفيات: أسماء أبوالسعود، وفاتن بدران، ورباب الجالي لمضايقات شديدة في لجنة مدرسة سيلا مركز الفيوم.

وأكدت الزميلات أنهن تعرضن مضايقات، وتعامل سيئ من قبل المستشارين في اللجنة، ورفضوا السماح لهن بالتصوير إلا بتصريح من وزارة الداخلية، وعدم الاعتداد بتصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الزميلات تعرضهن لتطاول من أنصار أحد المرشحين، وحاولوا تمزيق تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بهن.

وفي دائرة إمبابة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقت غرفة العمليات شكوى من الزميل الصحفي محمد معروف بعدم السماح للصحفيين بالتصوير داخل اللجان الانتخابية إلا بتصريح من مديرية أمن الجيزة، وعدم الاعتداد بتصريح الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي محافظة سوهاج، التي تجري فيها الانتخابات في 7 دوائر ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقت غرفة العمليات العديد من الشكاوى من الزملاء الصحفيين بعدم السماح لهم بالتصوير داخل اللجان الانتخابية.

واهابت نقابة الصحفيين بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها، وعدم التعرض لهم، أو منعهم من أداء عملهم المكلفين به، كما أهابت بالهيئة الوطنية للانتخابات تمكين الزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح رسمية من دخول اللجان الفرعية وممارسة عملهم، والسماح للزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح لتغطية عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي قرر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس النقابة، والجهاز الإداري لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية علي ان تعمل الغرفة على مدار الساعة بدايةً من 10 نوفمبر الماضي، الذي شهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل للمرحلة الأولى، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية.

