الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للانتقال لجدول المشتغلين غدًا

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، فتح باب التقدم لانتقال لجدول المشتغلين لمن أتموا المدة القانونية من السبت ٦ ديسمبر وحتى الخميس ١١ ديسمبر الجاري.

لائحة قيد جديدة

وتقدم كل من؛ هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، وعلي القماش، ومحمد بصل، في إبريل الماضي للكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بمقترح بتكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد الحالية، وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الذي انعقد في ٢ مايو الماضي.

قانون الصحافة والإعلام

وأن تنص بالأخص على ما يلي:



- إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمن التأكد من صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.



- التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددا من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، كل حسب تخصصه.



- التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة، بعدم إفشاء تفاصيل المداولات حول قبول أوراق الزملاء.



- التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية وحدها في البت في أوراق الزملاء، وعلى الجميع دون أي استثناء، ومنع تضارب المصالح.



- التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، والنظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.

