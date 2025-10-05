«الصحفيين» تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» مجانًا

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة»، لتوفير أدوية خفض الكوليسترول الضار في الدم وعلاج حموضة المعدة وارتجاع المريء مجانًا لأعضاء النقابة وأسرهم، بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية الوطنية.

وتُنفَّذ المرحلة الثانية بالتعاون مع شركة «إيه يو جي فارما» (AUG) بتكلفة 408 آلاف جنيه، وشركة «إكسيديا فارما» بتكلفة 127 ألف جنيه، وتشمل 4 أدوية جديدة بتركيزات مختلفة.

وأوضح وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، أن المبادرة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي أطلقتها اللجنة في أغسطس الماضي بالتعاون مع شركة «زيتا فارما»، وبلغت تكلفتها أكثر من نصف مليون جنيه، ليصل إجمالي الدعم في المرحلتين إلى أكثر من مليون جنيه.

وتتوجه النقابة بالشكر لشركتي «إيه يو جي فارما» و«إكسيديا فارما» على دعمهما للمبادرة، وللكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي رئيس تحرير موقع «سوق الدواء» على جهوده في إنجاحها.

وأشار «الجارحي» إلى أن الأولوية في الصرف ستكون للأساتذة الرواد بالمعاشات وكبار السن، ثم الأعضاء المتوقفين عن العمل، ثم الأعضاء العاملين، ثم أبناء الأعضاء، وأخيرًا الأزواج أو الزوجات. ولا تشمل المبادرة الوالدين، ويتم الصرف وفق الأولويات والكميات المتاحة من الشركات.

▪️ شروط التقديم:

• تقرير طبي حديث من أحد المستشفيات، أو روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج، موضحًا بهما التشخيص والتركيز الموصوف، على ألا يزيد تاريخهما عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

▪️ رابط التقديم

▪️ آخر موعد للتقديم: الخميس 16 أكتوبر 2025، ولن يُعتد بأي طلب بعد هذا الموعد.

