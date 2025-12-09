الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حوادث

تسمم 5 عاملات بمصنع بعد تناول وجبات من مطعم بـ15 مايو، والأمن يلقى القبض على صاحبه

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعرض بعض العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائى عقب تناولهن وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.
 


تابعت  أجهزة الأمن منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع لتسمم غذائى عقب تناولهن وجبات من أحد المطاعم الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.


تسمم 5 عاملات فى مصنع بعد تناول وجبات من مطعم بـ15 مايو، والأمن يلقى القبض على صاحبه

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من إحدى المستشفيات باستقبالها  5 عاملات بأحد المصانع "مصابات بتقلص معوى وحالتهن مستقرة وتحسن حالتهن".

ضبط مجرم خطير بحوزته مخدرات بـ 85 مليون جنيه في الإسماعيلية

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحارور والميادين

 وبسؤالهن أكدن أنهن اثناء تواجدهن بمحل عملهن قاموا بطلب مأكولات من أحد المطاعم "كائن بدائرة القسم"، وعقب تناولهن الطعام شعرن بحالة إعياء وآلام بالبطن فتوجهن من تلقاء أنفسهن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتهمن مالك المطعم بالتسبب فى حدوث ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المختصة تم استهداف المطعم، وأمكن ضبط المالك (مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل المطعم على (كمية من "اللحوم" – الأدوات والمواد الخام ولوازم تحضير المأكولات) جميعها مجهولة المصدر، وبدون تاريخ صلاحية وغير صالحة للاستهلاك  الآدمى، وتبين عدم حمله أية تراخيص.
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المطعم.

 

