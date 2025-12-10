الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عمرو الورداني، فيتو
عمرو الورداني، فيتو
18 حجم الخط

تساءل الدكتور عمرو الورداني أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لماذا سمى الله الإنسان خليفة فى الأرض، موضحا أن "كلمة خليفة تعرضت للظلم كثيرا، والناس أعتبرتها بأن الإنسان خليفة الله فى الأرض".


وقال خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية " الناس": "هل يليق هذا الفهم بالله تعالي، فالله عز وجل لا يحتاج لنائب له، حتى يواجه المتطرفين فى الأرض، ويقول أنتوا تتوارثوا الكهنوت".


وأضاف: "كان نتيجة الفهم المخطئ أوصل الناس إلى ضيق فى النفس والرؤية وجعل أصحاب التيارات المتشددة، يتجرأون على أرواح الناس ويحكمون على بطائنهم وسرائرهم ويحكمون على ظاهرهم فهم نواب"، موضحا: " الحقيقة والتي يجب أن نرجع لقلوبنا، فالأستخلاف الذى ذكره الله أمانة مقدسة".


وأوضح: "الله سبحانه وتعالي أعلن أنه جاعل فى الأرض خليفة لقوله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ".


وأكد: "الله عز وجل خلق مخلوقات أخرى قبل الإنسان"، موضحا أن الترتيب الألهى للاستخلاف ليس مطلق، ولو كان كذلك، فلماذا وضع الله شرط العلم، فلو فقد الإنسان العلم فسيكون ظلوما جهولا.


وأشار إلى أن الإستخلاف ليس صك او فرمان ولكنه تكليف ويصبح تشريف عندما يقترن بالعلم، موضحا: " رسالة الإنسان فى الحياة علم فأمانة فأخلاق".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عمر الورداني رسالة الإنسان خليفة فى الأرض الانسان الناس مع الناس

مواد متعلقة

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم تناول الأدوية لمنع الحيض في شهر رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads