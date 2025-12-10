لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

تساءل الدكتور عمرو الورداني أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لماذا سمى الله الإنسان خليفة فى الأرض، موضحا أن "كلمة خليفة تعرضت للظلم كثيرا، والناس أعتبرتها بأن الإنسان خليفة الله فى الأرض".



وقال خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية " الناس": "هل يليق هذا الفهم بالله تعالي، فالله عز وجل لا يحتاج لنائب له، حتى يواجه المتطرفين فى الأرض، ويقول أنتوا تتوارثوا الكهنوت".



وأضاف: "كان نتيجة الفهم المخطئ أوصل الناس إلى ضيق فى النفس والرؤية وجعل أصحاب التيارات المتشددة، يتجرأون على أرواح الناس ويحكمون على بطائنهم وسرائرهم ويحكمون على ظاهرهم فهم نواب"، موضحا: " الحقيقة والتي يجب أن نرجع لقلوبنا، فالأستخلاف الذى ذكره الله أمانة مقدسة".



وأوضح: "الله سبحانه وتعالي أعلن أنه جاعل فى الأرض خليفة لقوله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ".



وأكد: "الله عز وجل خلق مخلوقات أخرى قبل الإنسان"، موضحا أن الترتيب الألهى للاستخلاف ليس مطلق، ولو كان كذلك، فلماذا وضع الله شرط العلم، فلو فقد الإنسان العلم فسيكون ظلوما جهولا.



وأشار إلى أن الإستخلاف ليس صك او فرمان ولكنه تكليف ويصبح تشريف عندما يقترن بالعلم، موضحا: " رسالة الإنسان فى الحياة علم فأمانة فأخلاق".



