"لعب العيال" يشعل مشاجرة دامية بين الجيران بالمرج والشرطة تتدخل

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط طرفي مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج، إثر نشوب خلافات بين الجيران أدت إلى إصابة بعضهم.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم.

ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة

وبالانتقال والفحص تبين أن الطرف الأول مكون من 4 أشخاص (3 منهم مصابين بجروح) والطرف الثاني شخصين، وجميعهم مقيمون بنفس المنطقة، نشبت بينهما المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

أثناء الواقعة تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 عصا خشبية وعدد من الزجاجات الفارغة، وأكدوا صحة الواقعة أثناء المواجهة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، واستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة.

عقوبة البلطجة وتخويف المواطنين

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير كل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

