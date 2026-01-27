كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كرة اليد، حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، فوزا هاما وكبيرا على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة (48-22)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لكأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

بهذه النتيجة ينهي منتخب مصر مشاركته في الدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية محققا العلامة الكاملة بـ6 نقاط، ويتأهل للمشاركة في منافسات بطولة العالم 2027.

وخاص المنتخب الوطني مواجهتين في الدور الرئيسي أمام منتخبي الجزائر ونيجيريا، بالإضافة لـ3 مواجهات في دور المجموعات أمام منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

منتخب مصر يتأهل للدور نصف النهائي

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلي الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 وحتي 31 يناير الجاري، محققا العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز علي الجابون فى ضربة البداية 36-25 قبل أن يهزم أنجولا الخميس 41-28 وأخيرًا أوغندا 54-13.

وضمت مجموعة مصر في الدور الرئيسي بجانب أنجولا التي تأهلت مع الفراعنة من نفس المجموعة كلا من، نيجيريا والجزائر إلا أنه لم يلتق انجولا في هذا الدور نظرا لأنهما تقابلا في الدور الأول.

وفاز منتخب مصر في جميع المباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن أمام منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا والجزائر ونيجيريا، وحسم تأهله للدور قبل النهائي من الباب الكبير.

منافس مصر المحتمل في قبل النهائي

ومن المحتمل أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية في الدور قبل النهائي، مع وصيف المجموعة الثانية.

وحتى الآن لم يحسم مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الثانية، حيث يتبقى مواجهتين الأولى تجمع بين تونس والرأس الأخضر، والثانية بين المغرب وغينيا.

ومن المتوقع أن يواجه منتخبنا مواجهة قوية أمام الرأس الأخضر في الدور قبل النهائي، حال خسر الأخير أمام تونس.

وفي حالة فوز الرأس الأخضر، سيكون منتخبنا على موعد مع مواجهة عربية مع أحد منتخبي تونس أو المغرب.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (36) - (25) الجابون

مصر (41) - (28) أنجولا

مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:

مصر (42) - (28) الجزائر

مصر () - () نيجيريا

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

