وزيرة التنمية المحلية تهنئ أشرف صبحي لاختياره رئيسا للجنة التربية والرياضة باليونسكو

قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بإجماع أصوات الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

تقلد مصر قيادة الملفات الدولية

وأكدت د.منال عوض، أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر فى تولى الكوادر المصرية أرفع المناصب القيادية داخل المنظمات الدولية، فى ظل الدعم غير المحدود والدائم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل الشبابي والرياضي، واستمرار تقلد مصر قيادة الملفات الدولية ورفع مكانتها على الساحة العالمية.

وأعربت د.منال عوض، عن ثقتها في قدرة وزير الشباب والرياضة على قيادة اللجنة الأممية بجدارة، ووضع اسم مصر في مقدمة الدول المؤثرة في ملفات الرياضة، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المنصب الدولي المهم، متمنية له دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

ويُعد هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الدولي بمختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالشباب والرياضة، وتأتي رئاسة الدكتور أشرف صبحي لهذه اللجنة الأممية الهامة لتمنح مصر منصة إضافية للمساهمة بفاعلية في صياغة الاستراتيجيات العالمية للتربية البدنية والرياضة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تولي اهتمامًا خاصًا لتمكين الشباب وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم من خلال الرياضة.

