الأهلي يتعادل مع مسار 2/2 في دوري الكرة النسائية

18 حجم الخط

تعادل فريق سيدات النادي الأهلي، مع نظيره مسار، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، بمنافسات بطولة الدوري الممتاز في الجولة العشرين، على ملعب الأخير.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مسار، اليوم الثلاثاء، بمنافسات بطولة الدوري الممتاز بالجولة العشرين، على ملعب الأخير.

تشكيل سيدات الأهلي أمام مسار

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر ومنة طارق ونور يوسف وحبيبة عصام وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وإيمان حسن وأسماء علي وأمنية سمير وكاميليا الديب وسارة كرد وأشرقت عادل ونادين محمد وبريندا تابيكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.