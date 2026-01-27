الثلاثاء 27 يناير 2026
الأهلي يتعادل مع مسار 2/2 في دوري الكرة النسائية

 تعادل فريق سيدات النادي الأهلي، مع نظيره مسار، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، بمنافسات بطولة الدوري الممتاز  في الجولة العشرين، على ملعب الأخير.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق  لمواجهة نظيره مسار، اليوم الثلاثاء، بمنافسات بطولة الدوري الممتاز بالجولة العشرين، على ملعب الأخير.

تشكيل سيدات الأهلي أمام مسار

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر ومنة طارق ونور يوسف وحبيبة عصام وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا وإيمان حسن وأسماء علي وأمنية سمير وكاميليا الديب وسارة كرد وأشرقت عادل ونادين محمد وبريندا تابيكي.

