اقتصاد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

أسعار الكتكوت اليوم،
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 10 ديسمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 8 إلى 17 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 5 و5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 11 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 50 جنيها.
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 14 إلى 17 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 12 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 13 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 20 إلى 21 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 19 إلى 20 جنيها.

