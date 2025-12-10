الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تعليمات جديدة من هيئة الدواء للمواطنين والأطباء بشأن الإنفلونزا الموسمية

الإنفلونزا
الإنفلونزا
أعلنت هيئة الدواء المصرية تفاصيل الاستخدامات المعتمدة والجرعات الموصى بها للدواء المخصص للوقاية والعلاج من الإنفلونزا الموسمية بنوعيها (أ وب)، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم استخدام الدواء كبديل عن التطعيم السنوي.

 

الدواء يستخدم للوقاية من العدوى لدى الأشخاص من عمر سنة فأكثر

وأوضحت الهيئة أن الدواء يستخدم للوقاية من العدوى لدى الأشخاص من عمر سنة فأكثر، بينما يستخدم لعلاج الحالات الحادة غير المصحوبة بمضاعفات لدى المرضى بدءًا من عمر أسبوعين، بشرط ظهور الأعراض خلال أول 48 ساعة من الإصابة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا

وأضافت أن الدواء لا يعد بديلا للتطعيم السنوي للإنفلونزا، كما لا ينصح باستخدامه للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي في مراحله النهائية ولا يخضعون لغسيل الكلى.

وبيّنت الهيئة أن جرعات البالغين وكبار السن تكون على النحو التالي:

الوقاية بعد التعرض: 75 مجم مرة يوميًا لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام من آخر تعرض.

الوقاية قبل التعرض: 75 مجم يوميًا طوال فترة انتشار الفيروس أو لمدة أسبوعين بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا.

أثناء تفشي المرض داخل المؤسسات: 75 مجم يوميا لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتمتد لأسبوع إضافي بعد آخر حالة مُسجلة.

علاج الإنفلونزا: 75 مجم مرتين يوميًا، على أن يبدأ العلاج فور ظهور الأعراض، لمدة 5 أيام، وقد تمتد إلى 10 أيام في الحالات الشديدة أو لدى المرضى ضعيفي المناعة، مع التأكيد على أنه لا ينصح بزيادة الجرعة في تلك الفئات.


وفيما يخص الأطفال والرضع، أكدت الهيئة أن الجرعات تُحدد وفق العمر والوزن، وتشمل:

من 3 إلى أقل من 9 أشهر: 3 مجم/كجم مرة يوميًا.

من 9 أشهر فأكثر: 3 – 3.5 مجم/كجم مرة يوميًا.

الأطفال والمراهقون: جرعات تتراوح بين 30 مجم لمن يقل وزنهم عن 15 كجم وصولًا إلى 75 مجم لمن يزيد وزنهم على 40 كجم، وتُعطى مرة يوميًا للوقاية، ومرتين يوميًا للعلاج.


وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن مدة الوقاية تختلف تبعا لطبيعة التعرض، وحالة التطعيم، ووجود نقص بالمناعة أو ارتفاع مخاطر المضاعفات، حيث تكون المدة 7 أيام بعد آخر تعرض منزلي أو مجتمعي، بينما تمتد إلى أسبوعين على الأقل في أماكن التفشي، مع أسبوع إضافي بعد آخر حالة مُثبتة.

طريقة عمل الشعرية باللبن، لتدفئة أسرتك فى الطقس البارد

الصحة تعلن زيادة انتشار الأنفلونزا وتكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة

وأكدت هيئة الدواء توافر الدواء في السوق المصري بعدة أشكال دوائية، تشمل كبسولات 75 مجم، مسحوق لتحضير معلق فموي بتركيز 60 مجم/5 مل، وحبيبات لتحضير معلق بتركيز 12 مجم/مل، مشددة على أهمية استشارة الطبيب قبل الاستخدام، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات ومرضى نقص المناعة.

