الجونة يضرب الإسماعيلي بثلاثية في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فاز فريق الجونة على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تقدم فريق الجونة بالهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز محمد عمار لاعب الإسماعيلي هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 31.

وفي الدقيقة 69، أحرز عبد الكريم مصطفى هدف التعادل لفريق الإسماعيلي، بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود حارس مرمى الجونة.

وفي الدقيقة 78، عاود الجونة تقدمه بالهدف الثاني عن طريق صابر الشيمي بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق خالد صديق قابلها الشيمي برأسية داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الجونة بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي لمهاجم الجونة، تصدى لها محمد النحاس وسدها بنجاح مخرزا الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز الجونة 3 / 1.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

جاء تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عمر القط، عبدالله محمد، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى

الوسط: عبدالرحمن كتكوت، كونتا، إبراهيم عبدالعال، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: أنور صقر، محمد خطاري

تشكيل الجونة ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

فيما جاء تشكيل الجونة ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر كالتالي:

تشكيل الجونة

حكام مباراة الإسماعيلي والجونة في كأس عاصمة مصر

أدار اللقاء تحكيميًا، أحمد عبدالله حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، محمد محمود لطفي، أحمد عادل عبد الفتاح مساعدين، أحمد ماجد حكمًا رابعًا، محمد أحمد الشناوي حكمًا للفيديو، ويعاونه محمد ممدوح.

ترتيب الجونة والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

بتلك النتيجة يحتل الجونة المركز الثاني بفارق الأهداف خلف البنك الأهلي، في المجموعة الثانية التي تضم كل من بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، وادي دجلة.



ترتيب مجموعة سيراميكا والطلائع

بتلك النتيجة يرفع طلائع الجيش رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر، والتي تضم فرق الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

حكام مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

أدار مباراة طلائع الجيش وسيراميكا في كأس عاصمة مصر طاقم تحكيم ضم كلا من:

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه



أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

