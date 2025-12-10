فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

18 حجم الخط

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي، بهدفين مقابل هدف في مباراة ديربي الأمريكتين، التي جمعتهما على ملعب استاد أحمد بن علي في قطر، ضمن ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم “كأس إنتركونتيننتال”.

تقدم فلامنجو البرازيلي عن طريق لاعبه جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 15، بعد خطأ قاتل من مدافع الفريق المكسيكي في تشتييت الكرة وصلت عند أراسكايتا الذي قطعها وراوغ الحارس ثم سددها إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 42، ألغى حكم المباراة هدفا لصالح فريق كروز أزول المكسيكي بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 44، خطف كروز أزول هدف التعادل عن طريق لاعبه خورخي سانشيز، بعدما استغل كرة مرتدة من دفاع فلامنجو ويسدد كرة قوية بلمسة رائعة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس الفريق البرازيلي إلى داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

فرحة خورخي سانشيز بهدف التعادل

وفي الشوط الثاني، أحرز فلامنجو الهدف الثاني عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا بعد كرة حاول أن يرسلها عرضية ارتدت وسددها في اتجاه المرمى شتتها أحد المدافعين لكن الحكم احتسبها بعد أن تجاوزت خط المرمى وفقا للساعة التي تتواجد في يد الحكم، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البرازيلي 2 / 1.

تشكيل كروز أزول أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال

جاء تشكيل كروز أزول أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

حراسة المرمى: أندريس جودينو.

خط الدفاع: خورخي سانشيز، ويلر ديتا، أنخيل ماركيز، كارلوس رودريجيز.

خط الوسط: إريك ليرة، إجناثيو ريفيرو، خوسيه باراديلا، جونزالو بيوفي.

خط الهجوم: جابرييل فرنانديز، كارلوس روتوندي.

تشكيل فلامنجو ضد كروز أزول في كأس إنتركونتيننتال

فيما جاء تشكيل فلامنجو ضد كروز أزول في كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

خط الدفاع: جييرمو فاريلا، ليو أورتيز، ليو بيريرا، أليكس ساندرو.

خط الوسط: إريك بولجار، جورجينيو، جورجيان دي أراسكايتا، خورخي كاراسكال، صامويل لينو.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

ويمثل هذا اللقاء الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية 2025 “كأس إنتركونتيننتال”، والتي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب قطر 2025، حيث صعد فريق فلامنجو لمواجهة بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

وتأهل بيراميدز، إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في ربع النهائي.

وتصدر فلامنجو المشهد في الدوري البرازيلي بحصوله على اللقب الثامن بعد أعوام 1980 و1982 و1983 و1992 و2019 و2020، ليتساوى مع سانتوس، فيما يتقدم عليهما بالميراس بـ12 لقبا.

قطر تستضيف النسخة الأولى من كأس القارات للأندية

وكانت قطر استضتفت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد العام الماضي، والتي شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب، ويعد النادي الإسباني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 4 تتويجات من أصل 6 نهائيات خاضها في الفترة من 1960 إلى 2024، وتوجت 4 أندية أخرى برصيد 3 مرات لكل فريق، وهم كل من بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي، بالإضافة إلى الثنائي الأوروجوياني بينارول وناسيونال مونتيفيديو.

وخسر ريال مدريد هذه الكأس عامي 1966 و2000، عندما خسر من بينارول الأوروجوياني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على التوالي.

وأقيمت بطولة كأس القارات للأندية كتقليد سنوي خلال الفترة من 1960 إلى 1979 بنظام الذهاب والإياب بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، وعقب توقف نظام الذهاب والإياب عام 1979، أقيمت من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية خلال الفترة من عام 1980 إلى 2004 بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أرض محايدة كانت اليابان.

وتوقفت البطولة لمدة 19 سنة من 2004 إلى 2023، وكان بورتو البرتغالي آخر بطل عام 2004 قبل ريال مدريد 2024، واستعاد "فيفا" البطولة في 2024 لكن بإقامتها من 5 مباريات، بحيث تشارك أبطال القارات (أوقيانوسيا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية) في أدوار إقصائية من أجل التعرف على هوية منافس بطل أوروبا في نهائي البطولة.

