طريقة عمل المغات مشروب الشتاء لتدفئة أفراد الأسرة

18 حجم الخط

طريقة عمل المغات، يُعد المغات من أشهر المشروبات المصرية التراثية، ويرتبط بشكل خاص بفترة ما بعد الولادة، حيث اعتادت الأمهات والجدات تقديمه للمرأة النفساء لما له من فوائد صحية كبيرة تساعد على تقوية الجسم واستعادة الطاقة.





ورغم ارتباطه بالنفاس، إلا أن المغات يُعد مشروبًا مغذيًا يمكن تناوله في أي وقت، خاصة في فصل الشتاء، لما يمنحه من دفء وطاقة.



ما هو المغات؟

المغات هو نبات تُطحن جذوره لتصبح مسحوقًا بني اللون، ويُطهى عادة مع السمن البلدي، ثم يُضاف إليه الحليب أو الماء، ويُحلّى بالسكر، ويُزيَّن بالمكسرات.



يتميز بقوامه الكثيف ونكهته الغنية، ويُعرف بقيمته الغذائية العالية وقدرته على تعويض الجسم بالعناصر المهمة.





أهم فوائد المغات للصحة

قبل التطرق لطريقة التحضير، من المهم الإشارة إلى أن المغات:

يمد الجسم بالطاقة والحرارة.

يساعد على تعويض فقدان السوائل والعناصر الغذائية.

يدعم صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم والمعادن.

يُحسّن الهضم ويقلل الشعور بالإرهاق.

مناسب للنساء بعد الولادة وكبار السن في الشتاء.

المكونات الأساسية لعمل المغات

لتحضير مغات ناجح بطعم أصيل، نحتاج إلى:

3 ملاعق كبيرة مغات مطحون.

3 ملاعق كبيرة سمن بلدي (يمكن تقليل الكمية حسب الرغبة).

لتر حليب كامل الدسم (أو ماء حسب الرغبة).

سكر حسب الذوق.

مكسرات للتزيين: لوز، فستق، بندق، سوداني محمص.

جوز هند وسمسم (اختياري).

طريقة عمل المغات خطوة بخطوة

تحمير المغات

في وعاء على نار هادئة، يُضاف السمن البلدي ويُترك حتى يذوب تمامًا. ثم يُضاف المغات المطحون مع التقليب المستمر. هذه الخطوة مهمة جدًا، ويجب أن يكون التقليب ببطء لتجنب حرق المغات، حتى يتحول لونه إلى بني غامق وتظهر رائحته الزكية.

إضافة السائل

بعد تحميص المغات جيدًا، يُضاف الحليب الدافئ تدريجيًا (أو الماء)، مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي، لتجنب تكوّن التكتلات.

الطهي والتكثيف

يُترك الخليط على نار متوسطة مع التحريك حتى يبدأ في الغليان ويصبح قوامه كثيفًا يشبه المهلبية الثقيلة.

التحلية

يُضاف السكر حسب الرغبة مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب تمامًا داخل الخليط.

النكهات والتزيين

يمكن إضافة رشة قرفة أو حبهان مطحون لمنح نكهة مميزة. عند التقديم، يُزيَّن بالمكسرات وجوز الهند والسمسم.

نصائح لنجاح المغات

يُفضل استخدام سمن بلدي للحصول على الطعم الأصلي.

التقليب المستمر أثناء التحضير يمنع التكتلات ويضمن قوامًا ناعمًا.

يمكن التحكم في القوام بزيادة أو تقليل كمية الحليب.

يُقدّم المغات ساخنًا للاستفادة القصوى من فوائده.

طريقة عمل المغات

تنويعات على طريقة المغات

مغات بالماء: مناسب لمن لا يفضلون الحليب أو يعانون من حساسية اللاكتوز.

مغات خفيف الدايت: باستخدام كمية أقل من السمن وسكر بديل.

مغات باللبن المكثف: لمذاق أغنى وقوام كريمي مميز.

أفضل وقت لتناول المغات

يُفضل تناوله في الصباح أو في المساء خلال الطقس البارد، كما يُعد مثاليًا بعد الولادة أو في فترات الإرهاق الشديد، لأنه يمنح الجسم دفعة قوية من الطاقة والدفء.

المغات ليس مجرد مشروب تراثي، بل وصفة غذائية متكاملة تحمل في طياتها قيمة صحية ونفسية، وتعيد إلينا دفء البيوت المصرية القديمة. تحضيره سهل وبسيط، ويمكن تعديله حسب الذوق، ليبقى أحد أجمل المشروبات الشتوية ذات الفوائد العديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.