بأقل التكاليف وأحلى من الجاهز، طريقة عمل بودنج الشيكولاتة

طريقة عمل بودنج الشيكولاتة، بودنج الشيكولاتة من أشهر الحلويات الباردة التي تتميز بقوامها الكريمي وطعمها الغني، كما أنه من الوصفات السهلة التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الوقت.

وطريقة عمل بودنج الشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تقديمه في المناسبات أو كتحلية بعد الغداء أو العشاء، كما يعشقه الصغار والكبار.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل بودنج الشيكولاتة.

مكونات عمل بودنج الشيكولاتة:-

4 ملاعق كبيرة كاكاو خام عالي الجودة

4 ملاعق كبيرة نشا

نصف كوب سكر يمكن زيادته أو تقليله حسب الرغبة

رشة ملح لتعزيز النكهة

3 أكواب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

100 جرام شيكولاتة داكنة أو بالحليب اختياري لزيادة القوام والطعم

للتزيين

شيكولاتة مبشورة

كريمة مخفوقة

مكسرات

صوص كراميل أو صوص شيكولاتة

طريقة عمل بودنج الشيكولاتة:-

في وعاء، اخلطي الكاكاو الخام مع النشا والسكر ورشة الملح.

هذا الدمج الجاف يمنع تكون كتل أثناء الطهي ويمنح قوام ناعم.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى يذوب الخليط تماما.

تأكدي من عدم وجود أي تكتلات.

ضعي الوعاء على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب.

بعد دقيقتين سيبدأ الخليط في السخونة، ثم يتماسك تدريجيا.

عندما يبدأ القوام في التماسك، أضيفي الشيكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب بالكامل.

أغلقي النار وأضيفي الفانيليا.

في هذه المرحلة يصبح البودنج ناعم وكريمي.

اسكبي البودنج وهو ساخن في أكواب التقديم.

يمكنك هز الأكواب قليلا لتسوية السطح.

اتركي الأكواب تبرد قليلا في درجة حرارة الغرفة، ثم أدخليها الثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى تتماسك تماما.

لنجاح بودنج الشيكولاتة، استخدمي كاكاو خام عالي الجودة، والكاكاو هو الأساس، وكلما كان جيدا حصلتى على طعم أعمق.

التقليب المستمر لمنع الكتل ومنح البودنج قوام ناعم.

إضافة الشيكولاتة اختيارية لكنها تحدث فرق كبير، وتجعل القوام أغنى والنكهة أقوى.

تذوقي الخليط قبل الطهي، إذا احتاج سكر إضافي يمكنك تعديل الكمية.

لا تتركيه يغلي بقوة، فالغلي الشديد يجعل النشا يتكتل ويفسد القوام.

