طريقة عمل الجلاش بالجبن، صينية الجلاش بحشو مكس الجبن واحدة من أشهى الوصفات التي تجمع بين القرمشة المميزة للجلاش والطعم الغني للجبن الذائبة.

وطريقة عمل الجلاش بالجبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهذه الوصفة مناسبة للعزومات، ووجبات الغداء السريعة، أو كطبق جانبي فاخر.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجلاش بحشو مكس الجبن.

مكونات عمل الجلاش بالجبن:

باكيت جلاش حوالي 500 جرام.

نصف كوب زبد مذاب أو زيت ويفضل خليط نصف زبد ونصف زيت للنكهة والقرمشة.

بيضة واحدة اختياري لإعطاء تماسك للحشو.

كوب حليب أو نصف كوب حليب.

نصف كوب كريمة لخليط الوجه.

حشو مكس الجبن.

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

نصف كوب جبنة رومي مبشورة لنكهة قوية.

نصف كوب جبنة فيتا أو قريش تضيف قوام كريمي.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم اختياري.

ملعقة صغيرة زعتر أو ريحان مجفف اختياري.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح بسيطة لأن الجبن عادة تكون مالحة.

طريقة عمل الجلاش بالجبن

طريقة عمل الجلاش بحشو مكس الجبن:

امزجي جميع أنواع الجبن في طبق كبير.

أضيفي الفلفل الأسود والبقدونس والزعتر.

إن رغبتِى في قوام كريمي أكثر، أضيفي ملعقة قشطة أو ملعقة مايونيز صغيرة.

حركي جيدا حتى تتجانس المكونات.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 إلى 200 درجة.

ادهني صينية متوسطة الحجم بالزبد أو الزيت.

افردي نصف كمية الجلاش طبقة فوق الأخرى، مع دهن كل طبقة بخليط الزبدة والزيت.

بعد وضع نصف الكمية، وزعي الحشو بالتساوي في المنتصف.

ابدئي في وضع باقي طبقات الجلاش فوق الحشو، مع دهن كل طبقة جيدا.

اضغطي خفيف بيدك على الوجه لتتماسك الطبقات.

باستخدام سكين حاد، قومي بتقطيع الصينية إلى مربعات أو مثلثات قبل دخولها الفرن.

هذه الخطوة مهمة حتى لا تتكسر الطبقات بعد التسوية.

اخلطي في طبق بيضة واحدة، وكوب حليب أو نصف كوب حليب ونصف كوب كريمة، وملعقة كبيرة زبدة، ورشة فلفل أسود.

ثم صبي الخليط على الوجه بالتساوي.

إذا لا تفضلين البيض، يمكنك استبداله بكوب حليب مع 2 ملعقة زبد فقط.

أدخلي الصينية الفرن لمدة 25 إلى 35 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي ومقرمش.

يمكنك تشغيل الشواية لدقيقتين في النهاية للحصول على لون أجمل.

يقدم بجانب السلطة والمخللات حسب الرغبة.

لنجاح صينية الجلاش بحشو الجبن.

استخدمي خليط جبن يحتوي على نوع يذوب جيدا مثل الموتزاريلا.

لا تكثري من الجبن القريش حتى لا ترطب الجلاش.

دهن الطبقات مهم جدا للحصول على قرمشة.

تجنبي وضع كمية كبيرة من السوائل في خليط الوجه.

يفضل ترك الصينية ترتاح 10 دقائق بعد الخبز قبل التقطيع.



