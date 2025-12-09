الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
كأس العرب، الجزائر يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
كأس العرب 2025، تأخر منتخب العراق أمام نظيره الجزائري، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من عمر مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وتقدم الجزائر عن طريق محمد أمين توغاي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. 

ويتواجد العراق والجزائر في المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025 رفقة منتخبي السودان والبحرين.

تشكيل العراق أمام الجزائر 

تشكيل الجزائر أمام العراق 

وكان منتخب العراق حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، عقب فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط قبل لقاء الجزائر.

بينما يبحث منتخب الجزائر، عن التأهل إلى دور ربع النهائي في منافسة شرسة مع منتخب السودان على البطاقة الثانية من المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب الجزائر، المركز ااني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما السودان يأتي في المركز الثالث برصيد نقطة من تعادل وخسارة.

العراق الجزائر كأس العرب منتخب العراق محمد امين توغاي

