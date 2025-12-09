ديانج يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
شارك أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم مساء اليوم بفرع مدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر

ومن المنتظر أن يخوض ديانج مباراة إنبي وفقا لرؤية الجهاز الفني، على أن يطير بعدها للحاق بمعسكر منتخب مالي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

