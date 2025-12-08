هل الجينات مسئولة عن زيادة الوزن؟ أخصائي يجيب

18 حجم الخط

زيادة الوزن من الأمور التى يعانى منها العديد من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وأحيانا تكون السمنة وراثية، حيث نلاحظ أن هناك أسرا كاملة مكونة من أم وأب وأبناء يعانون جميعهم من السمنة.

وقد يرجع البعض أسباب السمنة إلى الجينات والعوامل الوراثية دون الوعى أين الحقيقة هل هى فعلا بالوراثة أم أسلوب حياة وغذاء.

هل الجينات مسئولة عن زيادة الوزن

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية: إن الكثير من الأشخاص يلومون الجينات ويقولون إن وزنهم يزيد لأن عائلاتهم وزنها زائد، وبالفعل الجينات لها دور كبير، ولكن أسلوب الحياة وحده هو المسئول عن شكل الجسم، فالجينات يمكن أن تزيد قابلية الجسم لتخزين الدهون أو تقلل معدلات حرق الدهون قليلا.

الجينات وزيادة الوزن، فيتو

وأضاف زهران، ولكن الجينات وحدها لا تزيد الوزن بدون أن يكون هناك زيادة في الطعام، أو قلة فى الحركة، فالجينات تجعل الشخص يحتاج مجهودا قليلا لمقاومة زيادة الوزن، ولكنها ليست السبب فيه .

الجينات بريئة من زيادة الوزن

وتابع: إن العامل الأكبر الذى يتحكم في الوزن هو أسلوب الحياة، لو الحركة قليلة والنوم متقطع ومضطرب مع السهر وقلة شرب الماء وتناول الطعام بشراهة مع الإكثار من السكريات والتوتر طوال الوقت، فطبيعي يزداد الوزن سريعا، بينما إذا تم تنظيم مواعيد النوم والطعام مع الإقلال من السكريات وتناول طعام صحى ومتوازن مع الحركة باستمرار، وشرب الماء على مدار اليوم، فلا يحدث زيادة فى الوزن.

