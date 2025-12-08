الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل الجينات مسئولة عن زيادة الوزن؟ أخصائي يجيب

زيادة الوزن، فيتو
زيادة الوزن، فيتو
18 حجم الخط

زيادة الوزن من الأمور التى يعانى منها العديد من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وأحيانا تكون السمنة وراثية، حيث نلاحظ أن هناك أسرا كاملة مكونة من أم وأب وأبناء يعانون جميعهم من السمنة.

وقد يرجع البعض أسباب السمنة إلى الجينات والعوامل الوراثية دون الوعى أين الحقيقة هل هى فعلا بالوراثة أم أسلوب حياة وغذاء.

هل الجينات مسئولة عن زيادة الوزن 

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية: إن الكثير من الأشخاص يلومون الجينات ويقولون إن وزنهم يزيد لأن عائلاتهم وزنها زائد، وبالفعل الجينات لها دور كبير، ولكن أسلوب الحياة وحده هو المسئول عن شكل الجسم، فالجينات يمكن أن تزيد قابلية الجسم لتخزين الدهون أو تقلل معدلات حرق الدهون قليلا.

الجينات وزيادة الوزن 
الجينات وزيادة الوزن، فيتو 

وأضاف زهران، ولكن الجينات وحدها لا تزيد الوزن بدون أن يكون هناك زيادة في الطعام، أو قلة فى الحركة، فالجينات تجعل الشخص يحتاج مجهودا قليلا لمقاومة زيادة الوزن، ولكنها  ليست السبب فيه .

الجينات بريئة من زيادة الوزن 

وتابع: إن العامل الأكبر الذى يتحكم في الوزن هو أسلوب الحياة، لو الحركة قليلة والنوم متقطع ومضطرب مع السهر وقلة شرب الماء وتناول الطعام بشراهة مع الإكثار من السكريات والتوتر طوال الوقت، فطبيعي يزداد الوزن سريعا، بينما إذا تم تنظيم مواعيد النوم والطعام مع الإقلال من السكريات وتناول طعام صحى ومتوازن مع الحركة باستمرار، وشرب الماء على مدار اليوم، فلا يحدث زيادة فى الوزن.

txt

مشروب طبيعي يقاوم الالتهابات بالجسم وينقص الوزن

txt

10 أخطاء قد تجهلينها، تُبطّئ الحرق وتمنع نزول الوزن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيادة الوزن السمنة الجينات هل الجينات مسؤولة عن زيادة الوزن صحة الصحة الدكتور محمد زهران

مواد متعلقة

دراسة حديثة تكشف علاقة تناول زيت الصويا بزيادة الوزن والالتهابات

إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم، عادات بسيطة تصنع فارقًا حقيقيًا

سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

سارة خليفة لـ القاضي: الحبس جابلي اكتئاب عايزة طبيب نفسي

تأجيل محاكمة الجنايني المتهم بالتعدي على تلاميذ المدرسة الدولية بالاسكندرية للغد

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads