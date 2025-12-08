مشروب طبيعي يقاوم الالتهابات بالجسم وينقص الوزن

18 حجم الخط

الالتهابات بالجسم من المشكلات شائعة الحدوث خاصة بين النساء لأسباب عديدة وتسبب آلام مزعجة ومضاعفات خطيرة.

وعلاج الالتهابات بالجسم أمر ضرورى حفاظا على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المناعية والأورام الخبيثة.

وتقول الدكتورة أميرة محمود أخصائية التغذية العلاجية: إن هناك مشروبا طبيعيا لعلاج الالتهابات بالجسم وحرق الدهون وأساس هذا المشروب يحتوى على الكركم، وهو غني بمادة الكركمين التي تقلل الالتهابات بشكل طبيعي، وتدعم صحة القلب وتقلل مخاطر بعض الأمراض، ومعه رشة فلفل أسود لتزيد امتصاص الكركمين بنسبة قد تصل لـ 2000% بفضل مادة البيبيرين، والزنجبيل يهدئ المعدة، ويحسن الهضم، ويقوي المناعة ضد البرد والفيروسات، والعسل للتحلية الطبيعية ودعم النوم الهادئ بالليل.

علاج الالتهابات بالجسم، فيتو

مشروب طبيعي لعلاج الالتهابات بالجسم

وأضافت أميرة أنه عند تحضير هذا المشروب يجب الالتزام بتناوله يوميا قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

المكونات:

كوب لبن حليب أو نباتى

ملعقة صغيرة كركم

رشة فلفل أسود

رشة زنجبيل مبشور

عسل

الطريقة:

سخنى اللبن حتى يغلي.

ثم ارفعى اللبن من على النار وصبيه فى كوب.

ثم أضيفي باقى المكونات وقلبي جيدا.

ثم غطى الكوب لمدة 10 دقائق.

ثم قلبي مرة اخرى، ويتم تناوله بعدها وهو دافئ.

يجب تناوله قبل النوم.

هذا المشروب يعالج الالتهابات بالجسم وينظم الهضم ويساعد على راحة المعدة ويقوى المناعة ويساعد على النوم بشكل هاديء، كما يحفز الجسم على حرق الدهون بشكل أعلى وبالتالى يساعد فى إنقاص الوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.