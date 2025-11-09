نظام غذائي صحى ينقصك 10 كيلو فى شهر واحد

18 حجم الخط

إنقاص الوزن من الأمور التى تؤرق بعض الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق ومثالى ما يمنحهن الثقة بالنفس ويتيح لهن ارتداء جميع أنواع الملابس.

وعادة تبحث الفتيات عن أنظمة الريجيم الصحية والسريعة فى نفس الوقت للتخلص من الوزن الزائد فى وقت قياسي.

نظام غذائي صحي لإنقاص 10 كيلو

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي سليم وصحى لانقاص من 6 إلى 10 كيلو فى شهر واحد فقط بمعدل من 1.5 إلى 2.5 كيلو أسبوعيا، وبدون أى مخاطر فهو آمن على الصحة، والنظام قائم على تقليل السعرات الحرارية وزيادة حرق الدهون والحفاظ على الكتلة العضلية.

إنقاص الوزن

أولا وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة + رغيف سن صغير + كوب شاي أخضر بدون سكر

أو 4 ملاعق شوفان بالحليب خالي الدسم + تفاحة

ممكن التبديل بين الخيارين كل يوم

سناك 1

بعد الإفطار بـ 3 ساعات ثمرة فاكهة تفاحة أو برتقالة أو 3 تمرات

اختارى فاكهة مختلفة يوميا

ثانيا وجبة الغداء

120 جرام بروتين فراخ مشوية أو تونة أو سمك أو لحمة بدون دهون

مع طبق خضار سوتيه أو سلطة

مع 4 ملاعق أرز أو ½ رغيف بلدي أو رغيف سن

سناك 2

بعد الغداء بـ 3 ساعات كوب زبادي لايت

أو حفنة مكسرات (10 حبات لوز)

رائع لتنشيط الحرق

ثالثا وجبةالعشاء

قبل النوم بـ 3 ساعات

علبة تونة مصفاة أو 2 بيضة مسلوقة + خضار + كوب شاي أخضر

الماء

على مدار اليوم

من 2.5 إلى 3 لتر يوميا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.