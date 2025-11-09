الأحد 09 نوفمبر 2025
نظام غذائي صحى ينقصك 10 كيلو فى شهر واحد

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن من الأمور التى تؤرق بعض الفتيات كثيرا للحصول على جسم رشيق ومثالى ما يمنحهن الثقة بالنفس ويتيح لهن ارتداء جميع أنواع الملابس.

وعادة تبحث الفتيات عن أنظمة الريجيم الصحية والسريعة فى نفس الوقت للتخلص من الوزن الزائد فى وقت قياسي.

نظام غذائي صحي لإنقاص 10 كيلو 

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي سليم وصحى لانقاص من 6 إلى 10 كيلو فى شهر واحد فقط بمعدل من 1.5 إلى 2.5 كيلو أسبوعيا، وبدون أى مخاطر فهو آمن على الصحة، والنظام قائم على تقليل السعرات الحرارية وزيادة حرق الدهون والحفاظ على الكتلة العضلية.

إنقاص الوزن 
إنقاص الوزن 

أولا وجبة الإفطار

  • بيضة مسلوقة + رغيف سن صغير + كوب شاي أخضر بدون سكر
  • أو 4 ملاعق شوفان بالحليب خالي الدسم + تفاحة
  • ممكن التبديل بين الخيارين كل يوم

سناك 1

  • بعد الإفطار بـ 3 ساعات ثمرة فاكهة تفاحة أو برتقالة أو 3 تمرات
  • اختارى فاكهة مختلفة يوميا

ثانيا وجبة الغداء

  • 120 جرام بروتين فراخ مشوية أو تونة أو سمك أو لحمة بدون دهون
  • مع طبق خضار سوتيه أو سلطة
  • مع 4 ملاعق أرز أو ½ رغيف بلدي أو رغيف سن

سناك 2

  • بعد الغداء بـ 3 ساعات كوب زبادي لايت
  • أو حفنة مكسرات (10 حبات لوز)
    رائع لتنشيط الحرق

ثالثا وجبةالعشاء

  • قبل النوم بـ 3 ساعات
  • علبة تونة مصفاة أو 2 بيضة مسلوقة + خضار + كوب شاي أخضر

الماء

  • على مدار اليوم
  • من 2.5 إلى 3 لتر يوميا
txt

وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن

txt

للنساء فوق الأربعين، ريجيم متوازن للحفاظ على الوزن المثالي

