الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس عاصمة مصر، تعادل فاركو والمقاولون 1-1 في الشوط الأول

فاركو
فاركو
18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تعادل فريق فاركو ونظيره المقاولون العرب إيجابيا بهدف لكل فريق في الشوط الأول في افتتاح مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026 باستاد حرس الحدود بالمكس.

موعد مباراة فاركو والمقاولون 

تقدم المقاولون العرب عن طريق كالو أنوماشي في الدقيقة 9 من المباراة 

وتعادل فاركو عن طريق أحمد محمد فؤاد في الدقيقة 24

مباراة فاركو والمقاولون 

ويتواجد فاركو والمقاولون العرب ضمن المجموعة الأولى في كأس الرابطة والتي تضم فرق الأهلي وطلائع الجيش، وغزل المحلة وإنبي، وسيراميكا كليوباترا.

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة كشفت عن طاقم حكام مباراة فاركو ضد المقاولون كالتالي.

حكم الساحة: عبد الحكيم ناصر
المساعد الأول: يوسف البساطي
المساعد الثاني: عمران فريج
الحكم الرابع: أحمد حمدي
حكم الـ VAR: وليد ناجي
مساعد الـ VAR: شريف عبدالله

 

وبدأت فعاليات كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر


الثلاثاء 9 ديسمبر
فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – إستاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – إستاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

 

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.


المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة فاركو ضد المقاولون فاركو المقاولون فاركو ضد المقاولون فاركو والمقاولون موعد مباراة فاركو ضد المقاولون كأس عاصمة مصر المقاولون العرب

مواد متعلقة

شباب بيراميدز يتحدون البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

بيراميدز يقرر خوض كأس عاصمة مصر بفريق الشباب

استدعاء حارس المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين 2009

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

مد فترة الاشتراك في كأس مصر للكرة النسائية

التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية 2025 (صورة)

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والسعودية في كأس العرب

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مجموعة مصر، الإمارات يتقدم على الكويت 2-0 بالشوط الأول في كأس العرب

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لتعدٍ بالمقطم والمعمورة

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس (فيديو)

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مسلسلات رمضان 2026، أعمال درامية تدور أحداثها حول نجوم الفن

ارتفاع عدد الطعون على قانون الإيجار القديم أمام الدستورية إلى 5

نائب الرئيس الجامبي يفتتح المركز الطبي المصري في " بانجول" (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالتوبة والعودة إلى الطريق المستقيم

أدعية للتحصين من الحسد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads