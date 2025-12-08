الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية 2025 (صورة)

تميمة كاس الامم الافريقية
تميمة كاس الامم الافريقية
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف”، اليوم الإثنين، التميمة الرسمية لبطولة كأس الامم الافريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

تميمة كأس الأمم الأفريقية

وحملت تميمة كاس أمم أفريقيا صورة وكلمة الأسد. 

 

أسد، التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025
أسد، التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025

 

كأس أمم إفريقيا 2025

يذكر أنه سبق وتم الكشف عن شعار كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.
وبدأ العد التنازلي لأكبر حدث كروي في إفريقيا، كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025 بالكشف عن الشعار الرسمي للمنافسة، في الرباط، المغرب.

ويمثل الشعار الجديد رمزًا عصريًا وأيقونيًا لكرة القدم الإفريقية، يحتفي بالإرث والوحدة التي تجمع القارة الإفريقية.

 

شعار كاس الامم الافريقية
شعار كاس الامم الافريقية

 


حكام أمم أفريقيا 2025


وجاءت قائمة حكّام الأمم الأفريقية كالتالي:


مصطفى غربال – الجزائر

يوسف قاموح– الجزائر
لويس هونجنانداندي جيندو – بنين

باسيفيك مدابيهاوينيمانا – بوروندي

أبوب عبدول نيفيري – الكاميرون

الحاج العلي محمد – تشاد

جيسي أوفيد ن. موتوو – الكونغو

كليمان فرانكلين كبان – كوت ديفوار

ندالا نجامبو جان جاك – الكونغو الديمقراطية

محمد معروف – مصر

أمين عمر – مصر

بيير جيسلان أتشو – الغابون

باتريس تانجي ميبيامي – الغابون

دانيال ني آيي لاريا – غانا

بيتر واويرو كاماكو – كينيا

بوبو تراوري – مالي

عبد العزيز بو – موريتانيا

بيدا دحان – موريتانيا

هيرلال أحمد امتياز – موريشيوس

جلال الجيد – المغرب

مصطفى كاش – المغرب

صامويل أوويكوندا – رواندا

عيسى ساي – السنغال

عمر عبدالقادر أرتان – الصومال

أبونجيل توم – جنوب أفريقيا

محمود علي محمود إسماعيل – السودان

مهراز ملقي – تونس

شمير نابادا – أوغندا

وتُعد هذه المجموعة من أبرز حكام القارة، إذ تضم أسماءً لها خبرات واسعة في بطولات الكاف ومشاركات على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تلعب التحكيمات دورًا محوريًا في نجاح الأمم الأفريقية المغرب، التي يُنتظر أن تكون من أكثر نسخ البطولة تنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية كاس الأمم الإفريقية تميمة كأس الامم الافريقية حكام أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

إبراهيم حسن: محمد صلاح يعود أقوى وسيصنع التاريخ في أمم أفريقيا

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا (صور)

الكاف يعلن القائمة الكاملة لحكام كأس الأمم الأفريقية 2026

28 حكم ساحة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

الهوكي، موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 8-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads