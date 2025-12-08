الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي، وذلك في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة  نادي البنك الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد السلام، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر

خط الدفاع: أحمد شد - حسن الدولي - مروان عصام - أحمد سعيد - عبد الله بدير - يوسف سحاري - زياد شاكر - أدهم نبيل - يوسف شيكا

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: يحيى لطفي - زياد نواوي

خوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر 

وقررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ومساعد المدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو سانتانا.

ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدو الملعب محمود عثمان، وأيمن مجدي، وزياد أبو غنيمة.

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها غدا الثلاثاء.

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة
حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة، فيتو

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز كأس عاصمة مصر عاصمة مصر البنك الاهلي قائمة شباب بيراميدز موعد مباراة بيراميدز والبنك الاهلي مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

مواد متعلقة

بيراميدز يقرر خوض كأس عاصمة مصر بفريق الشباب

استدعاء حارس المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين 2009

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

مد فترة الاشتراك في كأس مصر للكرة النسائية

التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية 2025 (صورة)

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والسعودية في كأس العرب

بيراميدز يبدأ مشواره بمواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

المصري يجدد مفاوضاته لاستعارة حمزة علاء من الأهلي

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ميلان يقلب الطاولة أمام تورينو 3-2 ويتصدر الدوري الإيطالي

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

يزن النعيمات: أصبحت قريبًا من النادي الأهلي في يناير

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة قريبا

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads