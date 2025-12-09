شباب بيراميدز يتحدون البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي،يلتقي فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وقررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

وأعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي، في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر

خط الدفاع: أحمد شد - حسن الدولي - مروان عصام - أحمد سعيد - عبد الله بدير - يوسف سحاري - زياد شاكر - أدهم نبيل - يوسف شيكا

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: يحيى لطفي - زياد نواوي

خوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ومساعد المدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو سانتانا.

ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدو الملعب محمود عثمان، وأيمن مجدي، وزياد أبو غنيمة.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

