الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شباب بيراميدز يتحدون البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر

شباب بيراميدز
شباب بيراميدز
18 حجم الخط

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي،يلتقي فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وقررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

وأعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي،  في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر

خط الدفاع: أحمد شد - حسن الدولي - مروان عصام - أحمد سعيد - عبد الله بدير - يوسف سحاري - زياد شاكر - أدهم نبيل - يوسف شيكا

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: يحيى لطفي - زياد نواوي

خوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب 

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ومساعد المدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو سانتانا.

ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدو الملعب محمود عثمان، وأيمن مجدي، وزياد أبو غنيمة.

 

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة بيراميدز والبنك الاهلي بيراميدز البنك الاهلي بطولة كأس عاصمة مصر شباب بيراميدز

مواد متعلقة

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

بيراميدز يقرر خوض كأس عاصمة مصر بفريق الشباب

استدعاء حارس المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين 2009

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

مد فترة الاشتراك في كأس مصر للكرة النسائية

التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية 2025 (صورة)

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والسعودية في كأس العرب

بيراميدز يبدأ مشواره بمواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

باحث بملف تيارات الإسلام السياسي يكشف، لماذا انقلبت الولايات المتحدة الامريكية على الإخوان الارهابية الآن؟

شتاء مبكر... انخفاض مستمر بدرجات الحرارة..كاترين تقترب من الصفر... سقوط أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وأتربة ورمال على الجنوب وارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 3 متر

في ذكرى رحيله، محطات في حياة كرم مطاوع.. عشق الإخراج المسرحي وقدم أعمالا وطنية وتاريخية خالدة وتزوج مذيعتين وممثلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads