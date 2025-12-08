مد فترة الاشتراك في كأس مصر للكرة النسائية

18 حجم الخط

الكرة النسائية، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مد فترة الاشتراك في مسابقة كأس مصر للكرة النسائية.

وتقرر مد فترة الاشتراك في مسابقة كأس مصر للكرة النسائية حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري.

يذكر أن رسم الاشتراك في مسابقة كأس مصر للكرة النسائية يبلغ 10 آلاف جنيه تسدد للاتحاد المصري لكرة القدم

المصري يفوز على اس اي كا 3-2

وفاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه أحمد شافع على ضيفه فريق اس اي كا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري والتي ادارها طاقم تحكيم مكون من أسماء نصار وسماح حشاد وسمر عاطف وأسماء قنديل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة عشر في انتظار باقي نتائج الجولة لتحديد ترتيب الفريق.

مثل المصري في المباراة كل من: أحلام مصطفي لحراسة المرمى، خديجة مجاهد، مريم عبد الرازق ، سارة عبد السميع ، ياسمينا عصام لخط الظهر، مها حمدي، سلمى محمد علي ، فرح أحمد ياسين لخط الوسط، سنية يوسف، أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.

فيما شارك من دكة البدلاء كل من سهام شعبان، فرح يوسف، مروة صديق.

يتكون الجهاز الفني للمصري من أحمد شافع، مديرًا فنيًا، محمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا،مصطفى سامي، مطور أداء فني، محمد أسامة الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى، دكتورسهيلة ممدوح مرسي، طبيبة الفريق، السيد شعيب، إداري الفريق،جمال حلاوة، مسئول للمهمات.

