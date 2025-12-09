حكام مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر وأبرزها لقاء الإسماعيلي والجونة

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

حكام مباراة الإسماعيلي ضد الجونة

حكام مباراة زد ضد سموحة

وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز لانطلاق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026.

وتبدأ فعاليات كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – إستاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – إستاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – إستاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.