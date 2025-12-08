الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

الكشف عن حكام الثلاثاء بافتتاح كأس عاصمة مصر وأبرزها مباراتي الزمالك وبيراميدز

كأس عاصمة مصر، فيتو
كأس عاصمة مصر، فيتو
كأس الرابطة، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الأول للجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر المقرر لهم غدا الثلاثاء. 

 حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك 

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي 

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز لانطلاق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026.

 

وتبدأ فعاليات كأس عاصمة مصر غدا الثلاثاء، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026.

 

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر


الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجت – (توقيت لم يعلن) – استاد السلام الدولي

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

 

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

 

 

كأس الرابطة كأس عاصمة مصر كهرباء الاسماعيلية ضد الزمالك بيراميدز ضد البنك الاهلي فاركو ضد المقاولون الدورى المصرى الممتاز بطولة كأس عاصمة مص

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
