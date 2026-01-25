الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرينة السيسي: رجال الشرطة الأوفياء يضحون بالغالي والنفيس من أجل أمن الوطن واستقراره

قرينة الرئيس
قرينة الرئيس
18 حجم الخط
ads

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: في عيد الشرطة المصرية نحيي بكل تقدير واعتزاز رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل أمن الوطن واستقراره، كل عام وشرطة مصر بخير ومصر دائمًا آمنة بأبنائها المخلصين.

وفي سياق آخر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس  لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حرس الشرف أدّى التحية العسكرية، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم توجه الرئيس إلى النصب التذكاري لوضع أكليل من الزهور، وعزفت الموسيقى سلام الشهيد، ثم صافح الريس السادة كبار  رجال الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عيد الشرطة توجيهات الريس قرارات الرئيس قرينة السيسي
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

الإدارية تلغي قرار وزارة العدل بتعيين مأذونين بالشرقية لعدم المفاضلة السليمة بين المرشحين

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي منتقدا ليفربول ومحمد صلاح: اقفتقدوا غريزة الحسم

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية