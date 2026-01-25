قرينة السيسي: رجال الشرطة الأوفياء يضحون بالغالي والنفيس من أجل أمن الوطن واستقراره

18 حجم الخط

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: في عيد الشرطة المصرية نحيي بكل تقدير واعتزاز رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل أمن الوطن واستقراره، كل عام وشرطة مصر بخير ومصر دائمًا آمنة بأبنائها المخلصين.

وفي سياق آخر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حيث كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الاحتفال بأكاديمية الشرطة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حرس الشرف أدّى التحية العسكرية، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم توجه الرئيس إلى النصب التذكاري لوضع أكليل من الزهور، وعزفت الموسيقى سلام الشهيد، ثم صافح الريس السادة كبار رجال الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

