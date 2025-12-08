بيراميدز يقرر خوض كأس عاصمة مصر بفريق الشباب

الإثنين 08 ديسمبر 2025
قررت إدارة نادي بيراميدز منح الفرصة لقطاع الناشئين بالنادي، وخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب بالنادي.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

 

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة  نادي البنك الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد السلام، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وبعد التشاور بين إدارة النادي والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين، تقرر أن يخوض بيراميدز مباريات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005، مدعوما بعدد من لاعبي فريق الناشئين مواليد 2007.

 

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها غدا الثلاثاء.

حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة
حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة، فيتو

 

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

