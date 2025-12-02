أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم

18 حجم الخط

الجمباز من الرياضات اللذيذة التي يميل لها العديد من البنات الصغيرات وبعض الأولاد وتحرص الأمهات كثيرا على إشراك الأطفال فى هذه الرياضة حفاظا على لياقتهم البدنية ومرونة عضلاتهم.

ولاعب الجمباز يحتاج إلى نظام حياة مختلف من حيث الطعام والشراب ونسبة الدهون والسكريات التى تدخل جسمه متى لا تتأثر عضلاته خاصة أثناء التمرين.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن لاعب الجمباز جسمه حساس جدا لان التمارين الخاصة به فيها مرونة واتزان وقوة وسرعة وكل هذا يحتاج تغذية جيدة وإذا حدث خطأ بسيط فى تغذية لاعب الجمباز يمكن أن يشعر بالتعب سريعا أو يصاب بعدم التوازن أو الدوخة أثناء التمرين.

أخطاء تتبعها الأم في تغذية الطفل لاعب الجمباز

وأضاف زهران، إن هناك أخطاء تتبعها الأم فى تغذية الأطفال لاعبى الجمباز، منها:-

فطار ثقيل قبل التمرين، وكتير من الاهل يظنوا أن الطفل يجب أن يأكل كثيرا قبل التمرين رغم أن الجمباز يحتاج معدة خفيفة لأن الفطار الثقيل يسبب ثقل وألم بالبطن ويقلل المرونة.

لاعب الجمباز

الاعتماد على الحلويات والعصائر الجاهزة كمصدر للطاقة، والسكر يرفع الطاقة ثواني وبعدها ينزل سريعا ما يسبب الهبوط والدوخة، للاعب أثناء التمرين.

عدم توفير بروتين خفيف بعد التمرين، وبعد التمرين تحتاج العضلات أن تصبح نفسها، وإذا لم يحصل الطفل على بروتين خفيف مثل بيشة أو تونة أو جبن قريش سيعود المنزل وهو مجعد ولو يستطيع إكمال يومه.

تأخير الوجبات أو تخطيها بسبب المدارس والطفل عندما يجوع فترة طويلة يدخل التمرين وهو ضعيف وليس لديه طاقة ما يسبب فقدان اتزان ودوخة.

إجبار الطفل على تناول الطعام وهو غير جائع، مايجعل يكره الطعام أو يأكل بشكل خاطئ.

تقديم المكملات الغذائية بدون استشارة طبية ظنا أنها تزيد القوة ولكنها للأسف تؤثر على الهضم والطاقة.

تقديم الطعام الذى يسبب الغازات والانتفاخ قبل التمرين مثل الفول والبقول والكرنب مايسبب الم البطن وقلة الحركة أثناء التمرين.



وجبات مهمة للطفل لاعب الجمباز

وتابع، أن أفضل الوجبات التي يجب تقديمها للطفل لاعب الجمباز:-

إفطار بسيط خفيف مثل شوفان بطأو رغيف صغير مع جبن قليل الدسم.

سناك قبل التمرين بساعة، عبارة عن تفاحة مع قليل من السوداني أو موزة.

بروتين خفيف بعد التمرين، عبارة عن بيضة واحدة أو جبن قريش أو تونة بسيطة.

تقديم الماء للطفل على مدار اليوم وعدم شربه مرة واحدة.

تجنب السكر قبل التمرين حتى لا يصاب الطفل بالهبوط.

