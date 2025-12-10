تقارير صحفية تكشف أسماء شخصيات وشركات تعرضت لعقوبات أمريكية بسبب مساندتها للدعم السريع في السودان.. تضم ضباطا سابقين في الجيش الكولومبي.. والتورط في عمليات قتل جماعي “أبرز التهم”

18 حجم الخط

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة عابرة للحدود تقول واشنطن إنها تجنّد جنودا كولومبيين سابقين وتدرب مقاتلين، بينهم أطفال، للقتال في صفوف ميليشيات الدعم السريع في السودان.

وتقول واشنطن: "إن الخطوة تستهدف مصدرا مهما للدعم الخارجي لهذه الميليشيات المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ عام 2023"، بحسب "بي بي سي".

الشبكة دربت عناصر ميليشيا الدعم السريع على القتال

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) فرض عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بشبكة تقودها أطراف كولومبية ساهمت في تأجيج النزاع عبر تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين وتدريب مقاتلين، بمن فيهم أطفال، للقتال ضمن ميليشيا الدعم السريع".

وبحسب "بي بي سي"، تشمل العقوبات "تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص وتلك الكيانات داخل الاختصاص القضائي الأمريكي، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم، وحظر دخولهم الأراضي الأمريكية، مع إمكان تعرض المخالفين لعقوبات مدنية وجنائية".

عسكريون كولومبيون سابقون ساعدوا ميليشيا الدعم السريع على استخدام المسيرات

تقول واشنطن: إن "الشبكة التي استهدفتها تتكون في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية، عملت منذ سبتمبر 2024 على استقطاب عسكريين كولومبيين سابقين، بعضهم يمتلك خبرات في سلاح المدفعية والطائرات المسيرة والعمل الميداني، وإرسالهم إلى السودان للعمل كمقاتلين وسائقين ومشغلي مسيرات ومدربين لعناصر ميليشيا الدعم السريع، بمن فيهم أطفال".

وتضيف وزارة الخزانة الأمريكية أن "هؤلاء المقاتلين انتشروا في عدة جبهات داخل السودان، من بينها العاصمة الخرطوم وأم درمان وولايات كردفان ودارفور، وشاركوا في معارك رئيسية، منها العملية التي انتهت بسيطرة ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في 26 أكتوبر 2025، بعد حصار استمر نحو 18 شهرا".

منظمات دولية وثقت جرائم قتل جماعي وعنف جنسي على يد ميليشيا الدعم السريع في الفاشر

يقول مسؤولون أمريكيون إن إشراك مقاتلين كولومبيين ذوي خبرة عسكرية ساعد ميليشيا الدعم السريع على تعزيز قدراتها القتالية في ساحة معقدة مثل دارفور، حيث وثقت منظمات دولية عمليات قتل جماعي وتعذيب وعنف جنسي واسع النطاق بحق المدنيين عقب سقوط الفاشر، وفق "بي بي سي".

وتشمل قائمة العقوبات أسماء شخصيات وشركات تقول "أوفاك" إنها تشكل "العصب التنظيمي والمالي" للشبكة، ومن بينها الضابط الكولومبي السابق والذي يحمل الجنسية الإيطالية ألفارو أندريس كويخانو بيسيرا، وتتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بالاضطلاع بدور محوري في تجنيد العسكريين الكولومبيين السابقين وتنسيق نشرهم في السودان لصالح ميليشيا الدعم السريع.

وهناك أيضا "وكالة التوظيف الوطنية"، وهي شركة توظيف تتخذ من العاصمة الكولومبية "بوجوتا" مقرا لها، حيث شارك كويخانو في تأسيسها، وتشكل مركزا لعمليات التجنيد عبر حملات استقطاب لوظائف شملت مشغلي الطائرات المسيرة وقناصة ومترجمين.

الخزانة الأمريكية تكشف عن عقود التجنيد وتحويل الأموال

وتدير الوكالة زوجة كويخانو، وهي كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، حيث تتولى إدارة الجوانب الإدارية والتشغيلية لعقود التوظيف المرتبطة بإرسال المقاتلين إلى السودان.

ومن بين أهم الشخصيات الفاعلة في الشبكة شركة "ماين جلوبال كورب" التي يديرها الكولومبي الحامل للجنسية الإسبانية ماتيو أندريس دوكي بوتيرو، والذي تتهمه وزارة الخزانة بإدارة وتحويل الأموال المخصصة لدفع رواتب المقاتلين الكولومبيين.

وهناك أيضا شركة "جلوبال ستافينج"، التي أُعيدت تسميتها إلى "تالنت بريدج"، ومقرها بنما، ويقال إنها أدت دور الوسيط لإخفاء الدور الفعلي لوكالة التوظيف الوطنية في عقود التجنيد وتحويل الأموال.

فيما تتولى شركة "كوميرسياليزادورا سان بينديتو" في كولومبيا إدارة تحويلات مصرفية مرتبطة بدفع رواتب المقاتلين وتغطية تكاليف لوجستية أخرى.

ويعني إدراج هذه الأسماء والكيانات في قوائم "أوفاك" تجميد أي أصول لها داخل النظام المالي الأمريكي، ومنع المؤسسات المالية والشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معها، بما في ذلك تقديم أي خدمات مالية أو مادية.

وتنقل "بي بي سي" عن وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية المختص بالتعامل مع شؤون الإرهاب جون ك. هيرلي قوله": "إن قوات الدعم السريع أظهرت مِرارًا استعدادها لاستهداف المدنيين، بمن فيهم الرضع والأطفال الصغار، والشبكة المعاقبة ساهمت مباشرة في تمكين هذه القوات من ارتكاب الفظائع عبر تزويدها بمقاتلين ذوي تدريب عال.

