العثور علي طفل حديث الولادة أمام مسجد بالفيوم

مركز شرطة ابشواي،
مركز شرطة ابشواي، فيتو

عثر أهالي قرية مختار عيسي، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مسجد العزبة، بكامل ملابسه وملفوف ببطانية، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم إيداعه مستشفى ابشواي المركزي لتقديم الرعاية اللازمة له.

العثور علي طفل أمام مسجد

كان قد تلقي مديرأمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بعثور أهالي عزبه مختار عيسي، على طفل حديث الولادة، ملقى بجوار مسجد العزبة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتم نقل الطفل إلي مستشفي أبشواي المركزي وإبداعه بقسم  الحضانات لتقديم الرعاية اللازمة له.

انتظام حركة المرور أعلى الطريق السياحي بالفيوم بعد إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم

الداخلية تنظم الملتقى الثامن لشباب "جيل جديد" بالفيوم

تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة التعرف علي هوية الطفل.

