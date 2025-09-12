العثور علي طفل حديث الولادة أمام مسجد بالفيوم

عثر أهالي قرية مختار عيسي، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مسجد العزبة، بكامل ملابسه وملفوف ببطانية، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم إيداعه مستشفى ابشواي المركزي لتقديم الرعاية اللازمة له.

العثور علي طفل أمام مسجد

كان قد تلقي مديرأمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بعثور أهالي عزبه مختار عيسي، على طفل حديث الولادة، ملقى بجوار مسجد العزبة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتم نقل الطفل إلي مستشفي أبشواي المركزي وإبداعه بقسم الحضانات لتقديم الرعاية اللازمة له.

تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة التعرف علي هوية الطفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.