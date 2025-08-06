مصرع وإصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

لقي طفل من الفيوم مصرعه، كما لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنتهما، في حوادث مرور متفرقة، كما تعطل المرور على طريق الفيوم؛ بسبب انقلاب شاحنة محملة سماد، وتم إزالة آثار الحوادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطرق المتأثرة بالحوادث.

مصرع طفل على الطريق الدائري

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع طفل صدمته سيارة مسرعة، على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين أن "محمود. ر.ك "، 10 سنوات، مقيم بقرية فيديمين، بدائرة مركز سنهور القبلية، كان يعبر الطريق فصدمته سيارة مسرعة ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

انقلاب شاحنة محملة اسمدة

كما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطارا من رئيس مباحث الطرق والمنافذ، يفيد انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالاسمدة الزراعية متجه من القاهرة إلى محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بإدارة الطرق والمنافذ التابعة لمحافظة الفيوم، وتم نقل السيارة بعيدا عن الطريق وتسير حركة المرور.

تصادم في ميدان المسلة

وتلقي أيضا مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بتصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة، بميدان المسلة، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة و5 سيارات اسعاف الي مكان الحادث وتبين أنه أثناء قيادة زوج دراجة نارية كان يقف انتظارا لفتح اشارة المرور جاءت سيارة أجرة مسرعة وصدمه من الخلف، ما تسبب في وفاة " أ. ن " 22 سنة، ربة منزل، وإصابة الزوج " محمود.أ " 24 سنة وإصابة ابنته " تمارا " 4 سنوات، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت الى النيابات المختصة، وتم التصريح بدفن الجثة، ومباشرة التحقيقات.

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