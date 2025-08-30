السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقى طفل من الفيوم مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين في حادثين متفرقين، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام  تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

 

اصطدام بالصيف علي الطريق الغربي

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بالرصيف، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي،  لتلقي العلاج اللازم.

 

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة

كما تلقى  مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن سيارة سيرفيس دهست طفل بحي الصوفي دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أن "مازن.م.ع  "، 15 سنة، مقيم بحي الصوفي، كان يعبر الطريق،  ودهسته سيارة سيرفيس مسرعة، وتم  نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 17 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

 وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة الطفل، بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي أصيب 5 أشخاص اصابة 5 اشخاص الطب الشرعي الطريق الغربي غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفى الفيوم الجامعي مشرحة مستشفي الفيوم العام مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

حبس عاطلين متهمين بسرقة المساكن في بولاق أبوالعلا

قائد سيارة مسرعة يدهس طفلا بمنطقة المعادي ويلوذ بالفرار

أسعار الدواجن اليوم السبت 14-12-20024 في محافظة الفيوم

الأجهزة الأمنية في الفيوم تكثف جهودها لكشف غموض مقتل طفلة بعد اختفائها

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

زوجة تطالب بحبس زوجها لتهربه من الإنفاق على طفلها المعاق في الجيزة

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

مصرع طفل دهسته سيارة أثناء الذهاب للمدرسة في الفيوم

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads