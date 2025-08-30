مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

لقى طفل من الفيوم مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين في حادثين متفرقين، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

اصطدام بالصيف علي الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بالرصيف، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة

كما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن سيارة سيرفيس دهست طفل بحي الصوفي دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أن "مازن.م.ع "، 15 سنة، مقيم بحي الصوفي، كان يعبر الطريق، ودهسته سيارة سيرفيس مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة الطفل، بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

