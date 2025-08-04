استئصال ورم وزنه 7 كيلو جرامات من بطن مريضة بمستشفى أبشواى بالفيوم

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم الدكتور أيمن عباس، عن نجاح مستشفى أبشواى فى استخراج ورم من بطن مريضة عمرها 19 عاما وزنه 7 كيلو جرامات، بإجراء العملية، وتم حجز المريضة من العيادة الخارجية للجراحة، ثم تحضيرها وتجهيزها للعملية بالمستشفى.

استئصال ورم من بطن مريضة

كانت المريضة تعاني من مغص متكرر مع ازدياد حجم البطن بشكل ملحوظ، وبعمل الفحوصات المطلوبة تبين وجود ورم بالبطن، وتقرر استئصاله وتحليل أنسجته لتحديد الخطوة التالية في العلاج.

ولادة طفل شمعي

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، عن نجاح فريق طبي بمستشفى سنورس المركزي في إجراء عملية ولادة قيصرية نادرة، حيث أنجبت سيدة طفلًا يعاني من حالة جلدي تُعرف بـ"الطفل الشمعي" من الدرجة الوسطى، وهي من الأمراض الجلدية النادرة.

ويعكس الإنجاز مدى الكفاءة والمهنية التي يتمتع بها الأطباء والطواقم الطبية بمستشفيات الفيوم.

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