كشف غموض العثور على جثة شاب مجهول تطفو ببحر يوسف في الفيوم

تمكنت الأجهزة بمحافظة الفيوم من كشف غموض العثور على جثة شاب تطفوا على سطح مياه بحر يوسف بقرية هوارة المقطع، وتبين أنها جثة " أحمد ر 35 سنة"، من قرية منيل غيضان، التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وأن صديقه " عبد الرحمن ح"، 21 سنة من نفس قريته، قد أنهي حياته بسبب خلافات مالية بينهما.

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم، بالعثور على جثة شاب فى غارقة في مياه بحر يوسف، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم ، إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة.

وتبين أنه شاب من إحدى قرى بني سويف، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ببني سويف تم التوصل إلى أن الجثة للشاب " أحمد ر"، 35 سنة من قرية منيل غيضان بمركز إهناسيا، وأن صديقه وراء قتله بسبب خلافات مالية بينهما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

