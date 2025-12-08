الإثنين 08 ديسمبر 2025
محافظات

إعلام الفيوم يناقش دور الأخصائى الاجتماعى فى حماية الأطفال من التحرش

أطلق  مجمع إعلام الفيوم أولى فعاليات الحملة الإعلامية لمناهضة التحرش ضد الأطفال تحت شعار "لطفولة آمنة ـ حمايتهم واجبنا " من خلال تنظيم ندوة تحت عنوان " دور الأخصائى الاجتماعى والنفسي فى تعزيز ثقافة الحماية لدى الأطفال ضد التحرش".

وكيل التغيير في المدارس 

قال عبد النبى مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن الاخصائى الاجتماعى هو وكيل التغيير فى المدرسة، وهو المؤهل علميا وثقافيا للقيام بدور فعال لمواجهة الانحرافات الأخلاقية والسلوكية والعمل على تقويمها، وأشار إلى أن قضية التحرش موجودة ولكن ما يتم الإبلاغ عنه لا يتعدى ١٢% مما يحدث فى الحقيقة، والتى قد تتجاوز ٩٠% فى الحقيقة من التعرض  للتحرش بكافة أشكاله.


مشيرا أيضا إلى أن هذه الظاهرة بدأت تظهرعندما اختلف النوع تحرش الأولاد وبعضها أو البنات وبعضها، لافتا إلى أن هناك مشكلة وأولى خطوة فى الحل هي الاعتراف بهذه المشكلة، مؤكدا أن  الأخصائى شخص له رسالة، ودوره تقويم ما يكتسبه الطفل فى الأسرة، كما أن له دورا فى تعريف الأطفال بكيفية التفرقة بين اللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة.

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك خطة تدخل مهني من الأخصائى الاجتماعى، تبدأ من الاحتواء أولا والاستماع إليه، وطالب بضرورة استثمار الأنشطة داخل المدرسة لتوصيل رسائل ضد التحرش بصورة مبسطة.

مسئولية أخلاقية واجتماعية

وقال موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم رمضان حماد: إنه يقع علي الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي مسئولية أخلاقية وإنسانية تجاه الأبناء فى المدارس، لافتا إلى أن هناك تكاملا بين الاثنين، وهما حائط الصد الأول لمعالجة هذه المشكلة، مشيرا إلى أن أولى خطوات مواجهة هذه القضية هو تعزيز ثقة الطفل للحديث والحوار وإعطاؤه الأمان للحديث.

 وتناول بالشرح بعض الآثار النفسية للتحرش ومنها الصدمة النفسية والشعور بالخوف والقلق والاكتئاب، والشعور بالذنب والخجل والانسحاب الاجتماعي والاضطرابات السلوكية فى الأكل والنوم والتعب وتصرفات عدوانية وانسحابية، وأحيانا الرجوع لنمط سلوكى قديم، وضعف فى تكوين العلاقات الاجتماعية، وخوف من التقارب العاطفي في المستقبل.


وأكد أن الاكتشاف المبكر يساعد فى علاج الأزمة وتفعيل ثقافة الحماية لدى الطفل.

مطالب بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي 


وقالت الدكتورة هبة عبد الوهاب، المدرس بكلية الخدمة الاجتماعي: إنه لابد من تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي وتعظيمه، ليكون له تأثير في المجتمع، وطالبت بضرورة إرساء قواعد للحوار البناء، مشددة على أهمية تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة لبناء الثقة لدى الأطفال، كما أكدت أيضا على أهمية  وجود حوار وتواصل بين الأسرة والأخصائي، والعمل على فتح حوار بين الأطفال وأولياء الأمور، وتنظيم لقاءات دورية لتعزيز الثقة لدى الأطفال والتعريف بخطورة القضية، وشددت على أن ما يحدث الآن هو حرب تمارس على الجيل الصاعد 


وأضافت: دور الأخصائى مهنة إنسانية لابد من وجود اعتراف مجتمعى بهذا الدور، وطالبت أن يتعدى الدور من مجرد خطة مهنية إلى توصيل الرسالة التوعوية ومناقشة القضايا المجتمعية، وتكثيف الأنشطة الطلابية لتعزيز القيم المختلفة، مشددة على ضرورة الحوار الدائم ونشر ثقافة الحماية قبل العقوبة.

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة عن الأمن السيبراني وأمن المعلومات بكلية الطفولة

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بعنوان المرأة وريادة الأعمال


وأوصت الندوة بضرورة تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتوعية المعلمين بكيفية التعرف على دليل الاكتشاف للطفل المتحرش به، والتى يمكن للمعلم أن يلاحظها ويكتشفها بسهولة، كما أوصوا بضرورة عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور وتعزيز الحوار مع الأبناء

