محافظات

انتظام المرور بالصحراوي الغربي للفيوم بعد إزالة حادث انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

 تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بعد أن انقلبت وسط الطريق وتسببت في إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة أجرة على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من  مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق  الغربي بالقرب من كافيتريا الحسن والحسين، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

كما قام مرفق إسعاف محافظة الفيوم بدفع عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ أن عدد المصابين 9 أشخاص وتراوحت إصاباتهم  بين بسيطة وخطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتاقي العلاج اللازم، كما تمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

 

مهرجان الفيوم يستقبل 400 فيلم من 30 دولة للمشاركة في الدورة الثانية

العثور علي طفل حديث الولادة أمام مسجد بالفيوم

تحرر المحضر اللازم، بمركز شركة طامية، وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

الفيوم ادارة مرور الفيوم ادث انقلاب ميكروباص اصابة 9 اشخاص تسيير حركة المرور مركز شرطة طامية مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

