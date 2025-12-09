الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط

الطعام الجاهز
الطعام الجاهز
الطعام الجاهز أصبح أسلوب حياة العديد من الأشخاص حيث يقبل عليه الكبار والصغار لمذاقه الشهى وأنواعه المتعددة سواء كان مقلي أو مشوى أو معجنات وهكذا.

والطعام الجاهز أصبح منتشر بشكل كبير على مستوى العالم لدرجة أن العديد من الأشخاص يعتمدون عليه بدلا من الطعام المحضر فى المنزل.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن أضرار الطعام الجاهز والأطعمة المصنعة معروفة ولكنها للأسف أصبحت عادة طبيعية عند معظم البشر وهو سبب رئيسي في انتشار أمراض السمنة والأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط وذلك بين الكبار والصغار.

فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين 

وأضاف سلامة، أن هناك دراسة أثبتت فوائد الامتناع عن تناول الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط، وكانت النتيجة كالتالي:-

فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز 
فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز 
  • تحسن سكر الدم لأن كمية الدقيق داخل الجسم ستقل.
  • خفض الكوليسترول لأن الالتهابات في الجسم ستقل بفضل تقليل الزيوت النباتيه والمقليات.
  • تحسين عمل الجهاز الهضمي لأنه تم الامتناع عن الوجبات الضخمة الغنية بالأوميجا 6 والسكر والمقليات والزيوت.
  • خفض فرص الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة 60% لتقليل التعرض إلى المواد المسرطنة مثل الاكرياميد والدهون المحوله ونواتج ارتباط البروتين المتقدم بالسكر.
  • مساعدة الجسم فى التخلص من سموم الكبد نتيجه تخفيف الحمل عليه.
  • تنشيط الكل. واستعادة جزء كبير من طاقتها.
  • تحسين المزاج للبعد عن، المواد المسببة للادمان والتي تتحكم في المزاج باستمرار وتحتاج المزيد من الطعام المصن لضبط المزاج.
  • طاقة الجسم تصبح افضل من قبل لأن الأنسولين يعود إلى مستواه الطبيعي بالجسم.
  • قلة الشهية والشعور بالشبع لفترات طويلة لأن الأنسولين فى مستوياته الطبيعية ولا يوجد مثيرات للشهية.
ابتعد عن المعلبات التى تحتوى على هذه المواد

نصائح لتخزين الطعام ومنع فساده في المنزل

