نصائح لتخزين الطعام ومنع فساده في المنزل

في زمن تزيد فيه أسعار السلع الغذائية عالميا، وتزداد فيه أهمية تقليل الهدر المنزلي، أصبح الحفاظ على الطعام طازجًا لأطول فترة ممكنة ضرورةً لا ترفا.

فسواء كان الشخص يعيش بمفرده أو مع عائلته، فإن فساد الطعام من خضراوات ذابلة إلى خبز متعفن أو فواكه طرية من أكثر المشكلات شيوعًا في المطابخ.

يؤكد أطباء التغذية أن الحفاظ على جودة الأطعمة ونضارتها أمر بسيط يعتمد بالأساس على أساليب التخزين الصحيحة والتنظيم الجيد وفقا لما نشر علي موقع Times Now.

الفحص المنتظم والتنظيم أساس الوقاية

تبدأ رحلة الحفاظ على الطعام من الفحص اليومي للفاكهة والخضراوات.

إذ ينصح بتفقدها بانتظام للتأكد من خلوّها من أي علامات تعفن، والتخلص الفوري من الفاسد منها، لأن قطعة واحدة تالفة قد تُسرّع من تلف البقية بفعل الغازات التي تطلقها الثمار الناضجة.



كما يُفضّل فصل الفاكهة عن الخضراوات وتخزين كل نوع على حدة داخل حاويات محكمة الإغلاق أو أكياس محكمة الغلق للحد من دخول الهواء والرطوبة، وهي من أبرز مسببات الفساد.

ويمكن وضع ملصقات بتاريخ الشراء أو الصلاحية على الحاويات لتذكير أفراد الأسرة بمدة الاستخدام.

أعشاب طازجة

الأعشاب العطرية مثل النعناع والكزبرة يمكن الحفاظ عليها بطريقة بسيطة تشبه معاملة الزهور.

تقطع السيقان وتوضع في مرطبان يحتوي على قليل من الماء، ثم تغطى بكيس بلاستيكي غير محكم وتحفظ في الثلاجة، مع تغيير الماء كل يومين للحفاظ على نضارتها.

أما الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس، فينصح بلفها في مناشف ورقية جافة تمتص الرطوبة الزائدة، ثم حفظها داخل حاويات مغلقة.

لا تبرد كل شيء

ليست جميع الفواكه والخضراوات مناسبة للثلاجة، فبينما يُنصح بتبريد التفاح والبرتقال والرمان لإطالة عمرها، يجب حفظ الموز والمانجو والبابايا في درجة حرارة الغرفة حتى تنضج.

كذلك يفضل تخزين البصل والثوم والبطاطس في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن الثلاجة، لأن البرودة قد تسرع من فسادها. أما الطماطم، ويفضل حفظها خارج الثلاجة حتى تنضج تمامًا، ثم يمكن تبريدها عند الحاجة.

كما يوصى بإزالة الأوراق العلوية للجزر والشمندر والفجل قبل وضعها في الثلاجة، لأنها تُقلل من فقدان الرطوبة وتحافظ على نضارتها.

الحليب والبيض والجبن في الجزء الأبرد

تحتاج منتجات الألبان إلى عناية خاصة في التخزين.

يفضل حفظ الحليب واللبن الرائب والجبن والبانير في الجزء الخلفي من الثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة أكثر ثباتًا، بعيدًا عن الباب الذي تتغير حرارته باستمرار، أما البيض، فيُحفظ في علبته الأصلية على الرف الأوسط.

ويمكن اختبار نضارة البيض بطريقة بسيطة: إذا غمر في الماء وغاص إلى القاع فهو طازج، أما إذا طفا على السطح، فقد فسد ويجب التخلص منه، كما يجب تغليف الجبن جيدًا حتى لا يجف أو يمتص روائح الأطعمة الأخرى داخل الثلاجة.

الخبز والمكسرات والحبوب

يفضل حفظ الخبز في الثلاجة فقط عند استهلاكه خلال أسبوع واحد، أما للتخزين الطويل فيُحفظ في الفريزر. ورغم أنه قد يجف قليلًا بعد التجميد، إلا أنه يستعيد قوامه المقرمش عند التحميص.



أما المكسرات والبذور والدقيق فيجب حفظها داخل حاويات محكمة الإغلاق لحمايتها من الرطوبة والحشرات. وفي الأجواء الحارة، يمكن وضعها في الثلاجة لتجنب تلف زيوتها الطبيعية

وينبغي التأكد من أن الأرز أو أي حبوب أخرى باردة تمامًا قبل التبريد، لتفادي نمو البكتيريا.

بقايا الطعام.. كيف تحفظها بأمان؟

ينصح الخبراء بترك الأطعمة المطهية حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الثلاجة، مع تخزينها في حاويات غير عميقة لتبريدها بالتساوي وبشكل أسرع، كما يجب تدوين تاريخ التحضير على العبوات، واستهلاك بقايا الطعام خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.



وعند إعادة التسخين، ينبغي التأكد من أن الوجبة أصبحت ساخنة جدًا قبل تناولها، وعدم تجميد أي طعام أُعيد تسخينه مسبقًا، إذ قد يؤدي ذلك إلى فقدان النكهة وتلوث الغذاء بمستويات غير آمنة من البكتيريا.

المواد الغذائية الجافة والتوابل

تخزن التوابل والعدس والحبوب الجافة في مرطبانات زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق داخل خزانة باردة ومظلمة بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة، لأن التعرض لهذين العاملين يفقدها نكهتها وفاعليتها بسرعة.



وللحماية من الحشرات، يمكن وضع حبات قرنفل أو أوراق غار داخل عبوات الأرز أو الدقيق، فهي تعمل كطارد طبيعي.

وينصح باتباع مبدأ “الأقدم يُستخدم أولًا” عن طريق تدوير المخزون بانتظام لتجنب تراكم المواد القديمة في الخزانة.

