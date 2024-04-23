الوجبات السريعة تهدد صحة الشباب وتسبب ضعف الذاكرة (فيديو)

الوجبات السريعة والمشروبات الغازية أصبحت أسلوب حياة فى الوقت الحالى وللأسف يقبل عليها الصغار والكبار ما يتسبب فى انتشار الأمراض الخطيرة.

والوجبات السريعة طيبة المذاق ولكنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون والمواد الحافظة كما تفتقر للعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ما يسبب مخاطر صحية عديدة.

أمراض تسببها الوجبات السريعة

واستعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، دراسة جديدة حول مخاطر الوجبات السريعة حيث عددت الدراسة 32 خطر الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة، منها:-

Advertisements

ضعف الذاكرة المبكرة

الوفاة المبكرة

تلف أجزاء من المخ

الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى

الإصابة بأمراض القلب

انتشار أمراض السرطان بين الكبار والصغار

السمنة

الإصابة بأمراض الكوليسترول

الإصابة بمرض الضغط

الضعف العام

ضعف المناعة

مخاطر الوجبات السريعة

وجاء بالبرنامج، أن هذه الأكلات تحتوى على نسبة عالية من الدهون والمواد الحافظة والمنكهات الصناعية والسكريات، كما تم معالجتها وتعرضها لمراحل صناعية عديدة لتخرج بمذاق مميز وهى ولكنها للأسف لها مخاطر صحية عديدة لأن مراحل تصنيعها تسببت فى مخاطر عديدة عند تناولها.

لذا يجب الامتناع عن هذه الأكلات المصنعة والوجبات السريعة والعودة إلى طعام المنزل الصحى مثلما كانت تفعل ربات البيوت قديما حيث كان لا يوجد وجبات سريعة وكان الحل الوحيد هو طعام المنزل الغنى بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وليس الوجبات السريعة التى تفتقر لأى قيمة غذائية.

واستشهد البرنامج بموت الشباب المبكر، وعدم انتشار الأمراض قديما بل لوحظ أن كبار السن لهم ذاكرة قوية على عكس شباب الحيل الحالى الذى يعانى معظمه من ضعف الذاكرة وانتشار الوفاة المبكرة وتوقف القلب بين الشباب وذلك نتيجة إقبالهم على الوجبات السريعة، فى حين أن كبار السن فى وقتنا الحالى مازالوا متمسكين بالطهى فى المنزل وتناول الطعام الصحى الخالى من الدهون والمصنعات.

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك

وهناك عدة نصائح غذائية يجب اتباعها مع الأطفال حفاظا على صحتهم، منها:-

التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

- تشجيع الطفل على شرب الماء، والذي يقي من الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى أن شرب الماء يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل طبيعي، ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال.

- تقديم الفاكهة والخضراوات الطازجة بشكل يومي للطفل للحصول على أفضل الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسم الطفل، ومن الممكن أن تقدم الفواكه على هيئة عصير بدون سكر أو محلى بملعقة صغيرة من عسل النحل.

- الاهتمام بتقديم الدجاج واللحوم للأطفال والتي تحتوي على البروتين اللازم للطفل، وإذا كان الطفل لا يحب تناول اللحوم من الممكن تقديمها بأشكال مختلفة يحبها الطفل مثل الكفتة أو الفطائر المحشوة باللحم المفروم، وكذلك الدجاج أيضا له الكثير من الطرق التي يحبها الأطفال.

- تقديم الحبوب الكاملة، حيث يجب استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، التي تمد جسم الطفل بالطاقة وتساعده على النمو، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى الألياف الصحية التي تحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.