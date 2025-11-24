علامات تؤكد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم وطرق علاجه من الطبيعة

18 حجم الخط

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم من المشكلات الصحية الشائعة، والتي غالبًا ما تمر دون أن يشعر بها الشخص لسنوات طويلة، حتى تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.



والكوليسترول هو مادة دهنية موجودة في الدم والأنسجة، وهو ضروري لوظائف الجسم الطبيعية، مثل تكوين الخلايا وإنتاج الهرمونات.





لكن ارتفاعه عن المعدل الطبيعي يشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



ومن المهم معرفة علامات تحذيرية قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الجسم حتى يمكن التعامل معه مبكرًا.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن ارتفاع الكوليسترول غالبًا ما يكون صامتًا، لكنه يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة القلب والأوعية الدموية، ولذلك التعرف على العلامات المبكرة لارتفاعه يساعد على اكتشاف المشكلة في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، العلامات التي تنذر بارتفاع الكوليسترول في الدم.

1. ألم أو ضغط في الصدر (الذبحة الصدرية)

ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى تراكم الدهون على جدران الشرايين، وهو ما يعرف باسم تصلب الشرايين. هذا التراكم يقلل من تدفق الدم إلى القلب، وقد يسبب شعورًا بالضغط أو الألم في الصدر عند بذل أي مجهود أو حتى عند الراحة في بعض الحالات. يُعتبر الألم الصدري المتكرر أو الشعور بثقل في الصدر من أهم علامات التحذير لارتفاع الكوليسترول ويستدعي مراجعة الطبيب فورًا.

2. تراكم الدهون تحت الجلد (الأورام الصفراء أو Xanthomas)

من العلامات المرئية لارتفاع الكوليسترول ظهور رواسب دهنية صفراء تحت الجلد، غالبًا في مناطق مثل الجفون أو المرفقين أو الركبتين. تعرف هذه الرواسب باسم الأورام الصفراء، وتشير إلى أن الجسم يحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول الضار (LDL). وتظهر هذه التكتلات الدهنية عادةً بشكل بطيء لكنها قد تتطور مع الوقت إذا لم يتم السيطرة على نسبة الكوليسترول.

3. تغيرات في لون الجلد حول العينين (Xanthelasma)

تعد حالة الزوايا الداخلية للجفون، حيث يظهر ترسب أصفر على الجفون، علامة شائعة على ارتفاع الكوليسترول. تُعرف هذه الحالة علميًا باسم Xanthelasma، وغالبًا ما تشير إلى تراكم الكوليسترول الضار في الدم. لا تسبب هذه التغيرات عادة أي ألم، لكنها مؤشر واضح على وجود خلل في مستويات الدهون بالجسم.

4. الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

ارتفاع الكوليسترول يعيق تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء المختلفة، ما يؤدي إلى شعور دائم بالتعب والإرهاق، حتى عند القيام بأقل مجهود. قد يلاحظ الشخص صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة، أو الشعور بانخفاض الطاقة المستمر. وهذا التعب غير المبرر قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في القلب والأوعية الدموية نتيجة ارتفاع الكوليسترول.

5. مشكلات في الدورة الدموية (برودة اليدين والقدمين)

تراكم الكوليسترول يؤدي إلى تضييق الشرايين الطرفية، ما يعيق تدفق الدم إلى اليدين والقدمين، وقد يسبب شعورًا بالبرودة أو التنميل أو حتى الألم أثناء المشي. إذا لاحظ الشخص أن يديه أو قدميه دائمًا باردة أو أن لديها خدرًا متكررًا، فقد يكون ذلك إشارة إلى مشاكل في الدورة الدموية مرتبطة بارتفاع الكوليسترول.

6. ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول يساهم في تصلب الشرايين، ما يزيد من مقاومة تدفق الدم داخل الأوعية الدموية. هذا يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، والذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. لذلك، من المهم متابعة ضغط الدم بانتظام، إذ يمكن أن يكون ارتفاعه المستمر مؤشرًا غير مباشر على مستويات الكوليسترول العالية.

7. مشكلات الذاكرة والتركيز

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن ارتفاع الكوليسترول قد يؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز. قد يلاحظ الشخص صعوبة في تذكر الأمور البسيطة أو الشعور بتشتت الذهن، وهو مؤشر يحتاج إلى تقييم طبي دقيق للتأكد من السبب.

8. مشكلات في الهضم أو انتفاخ البطن

الكوليسترول العالي قد يسبب مشاكل في الكبد والمرارة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام الدهني. قد يرتبط هذا أيضًا بتكوين حصوات في المرارة نتيجة تراكم الدهون.

9. أعراض متقدمة مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية

في حالات ارتفاع الكوليسترول المزمن غير المُراقب، يمكن أن تؤدي الرواسب الدهنية إلى انسداد الشرايين بشكل كامل، ما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية. هذه الأعراض تعتبر من علامات الخطر القصوى، وغالبًا ما تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

ارتفاع الكوليسترول

نصائح للوقاية والسيطرة على ارتفاع الكوليسترول

وتقدم الدكتورة هدى، مجموعة من النصائح التي تساعدك في الوقاية والسيطرة على ارتفاع الكوليسترول.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

مراقبة وزن الجسم والمحافظة عليه ضمن المعدل الطبيعي.

إجراء فحوصات دورية لمستوى الكوليسترول، خاصة بعد سن الأربعين أو عند وجود تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول.

في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية خافضة للكوليسترول حسب الحاجة.

الفرق بين الكوليسترول الجيد والكوليسترول الضار

وأشارت الدكتورة هدى، أنه لابد أن نلتفت إلى هناك نوعان من الكوليسترول، الجيد والضار، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

الكوليسترول الضار (LDL – Low-Density Lipoprotein)

وظيفته: ينقل الكوليسترول من الكبد إلى خلايا الجسم.

المشكلة: لو زاد عن المعدل الطبيعي، يبدأ الكوليسترول بالترسب على جدران الشرايين، مسببًا تصلب الشرايين أو انسدادها.

مخاطره:

يزيد خطر أمراض القلب والنوبات القلبية.

يرفع احتمال السكتة الدماغية.

يساهم في ظهور ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الدورة الدموية.

مصادر زيادته:

أطعمة غنية بالدهون المشبعة والمتحولة مثل اللحوم الدهنية، الوجبات السريعة، والمقليات.

قلة النشاط البدني وزيادة الوزن.

الكوليسترول الجيد (HDL – High-Density Lipoprotein)

وظيفته: ينقل الكوليسترول من الدم والخلايا إلى الكبد للتخلص منه أو إعادة استخدامه.

أهميته: يعمل مثل “المكنسة” في الجسم، حيث ينظف الشرايين من الدهون المتراكمة، وبالتالي يقلل من خطر انسدادها.

فوائده:

يقلل خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

يحافظ على صحة الشرايين ويوازن ضغط الدم.

طرق رفعه طبيعيًا:

ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة المشي والجري ورفع الأثقال الخفيفة.

تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات.

الإقلاع عن التدخين.

أطعمة ومشروبات تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار

أطعمة تخفض الكوليسترول

أكدت الدكتورة هدى، أن من أهم الطرق الطبيعية للتحكم في الكوليسترول الضار، هو تعديل النظام الغذائي وإدخال أطعمة ومشروبات تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. الشوفان والحبوب الكاملة

الشوفان يحتوي على نوع من الألياف يسمى بيتا-غلوكان، والذي يساعد على امتصاص الكوليسترول الضار وتقليل امتصاصه في الأمعاء.

يمكن تناول الشوفان على وجبة الإفطار مع الحليب أو الزبادي.

الحبوب الكاملة الأخرى مثل الأرز البني، الكينوا، والشعير لها تأثير مماثل في خفض الكوليسترول الضار.

2. البقوليات (الفول، العدس، الحمص)

البقوليات غنية بالألياف القابلة للذوبان، التي تلتصق بالكوليسترول الضار في الجهاز الهضمي وتساعد على إخراجه من الجسم.

يمكن تناولها كطبق جانبي أو إضافتها إلى السلطات واليخنات.

3. المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز، الجوز، والفستق تحتوي على دهون صحية غير مشبعة وأحماض أوميغا-3 التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد.

تناول حفنة يوميًا من المكسرات يمكن أن يحسن صحة القلب بشكل ملحوظ.

بذور الكتان وبذور الشيا أيضًا مفيدة جدًا.

4. زيوت نباتية صحية

الدهون غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، زيت الكانولا، وزيت عباد الشمس تساعد على خفض مستويات LDL.

استبدلي الزبدة والسمن بهذه الزيوت في الطهي والسلطات.

5. الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات غنية بالألياف، مضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، وكلها تساعد على خفض الكوليسترول الضار:

التفاح، البرتقال، والتوت تحتوي على بكتين، نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تقلل LDL.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الشرايين.

6. الثوم والبصل

الثوم يحتوي على مركبات تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

يمكن إضافته طازجًا إلى الطعام أو تناوله كمكمل غذائي.

7. الأسماك الدهنية

الأسماك مثل السلمون، الماكريل، والسردين غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تقلل من الكوليسترول الضار وتحمي القلب من الأمراض.

يُفضل تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع.

8. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة القوية (كاتيكينات) التي تساعد على خفض LDL وتقليل تراكم الدهون في الشرايين.

شرب كوب إلى كوبين يوميًا له تأثير إيجابي على صحة القلب.

9. الخميرة الغذائية والأطعمة المدعمة بالستيرولات النباتية

الستيرولات النباتية تشبه الكوليسترول في التركيب، فتتنافس معه على الامتصاص في الأمعاء، مما يقلل كمية LDL في الدم.

تتواجد في بعض أنواع العصائر والحبوب المدعمة، وكذلك يمكن تناولها كمكمل غذائي.

10. الماء والشرب الكافي

الماء يساعد على تحسين الدورة الدموية والتخلص من السموم والدهون الزائدة.

الحرص على شرب 8 أكواب يوميًا يعزز فعالية النظام الغذائي الصحي في خفض الكوليسترول.

نصائح هامة لخفض الكوليسترول الضار

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، مثل اللحوم الدهنية، الأطعمة المقلية، والمخبوزات الجاهزة.

ممارسة الرياضة بانتظام: المشي، السباحة، أو ركوب الدراجة 30 دقيقة يوميًا يساعد على خفض LDL ورفع HDL.

التحكم في الوزن: فقدان الوزن الزائد يساهم بشكل كبير في تحسين مستويات الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين والكحول: التدخين والكحول يزيدان من مستويات الكوليسترول الضار ويقللان من الكوليسترول الجيد.

